Potret Anya Geraldine Pakai Kacamata Disebut Mia Khalifa Versi Konoha, Gak Ada Obat

POTRET Anya Geraldine kembali mencuri perhatian. Terlebih ketika dia berpose dengan memakai kacamata.

Bahkan, salah satu netizen menyebut dia sebagai Mia Khaliga versi Konoha.

Dalam potret tersebut, Anya Geraldine tampak cantik dan modis dalam balutan tanktop jeans.

Dia juga tampak menyematkan keterangan dalam unggahannya itu. Dia menyebut, potret itu diambil di hari Sabtu, di mana waktu terbaik untuk bermalas-malasan.

“Sabtu enaknya mager-mageran,” tulis Anya dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, Sabtu, (12/8/2023).

Lalu, seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya @anyageraldine.

1. Potret cute saat selfie





Dalam potret ini, Anya terlihat melakukan selfie di atas kasur sambil sedikit rebahan. Wajah cantiknya tampak bertumpu dengan salah satu tangannya.

Meski hanya melempar ekspresi datar, namun wajah Anya tampak terlihat cute dan sukses membuat warganet salah fokus.

2. Mirror selfie dengan kacamata





Dalam potret kali ini, Anya tampak melakukan mirror selfie. Namun, penampilannya agak berbeda dengan aksesoris berupa kacamata yang dikenakannya.

Anya terlihat sedikit membungkuk dan sengaja sedikit menurunkan kacamatanya, sehingga aura seksinya tampak kian terpancar.