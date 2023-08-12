Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Amanda Manopo Tampil Memukau dengan Body Goals, Ternyata Mbak Andin Gak Meninggal Tapi Jadi Model

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |02:29 WIB
Amanda Manopo Tampil Memukau dengan Body Goals, Ternyata Mbak Andin Gak Meninggal Tapi Jadi Model
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH dikabarkan tewas dalam kecelakaan saat sedang menumpang mobil suaminya, ternyata mbak Andin tengah menekuni dunia model. Tentu saja, Mbak Andin yang dimaksud bukanlah istri dari Aldebaran yang ada di Sineteron Ikatan Cinta, melainkan Amanda Menopo si pemainnya.

Tak lagi berperan sebagai Andin yang sudah meninggal karena kecelakaan, Amanda Manopo terlihat menjalani sesi pemotretan dengan fotografer Hariono Halim. Perempuan yang akrab disapa Manda ini tampil cantik, seksi dan elegan.

Pemotretan kali ini didominasi nuansa warna ungu. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @harionohalim.

Amanda Manopo

Pemilik nama lengkap Amanda Gabriella Manopo Lugue itu pose berdiri dengan bentuk tubuhnya yang ideal. Dia mengangkat satu tangan sehingga memberi efek layering pada outer yang dia pakai. Tak lupa dia pose dengan wajah fierce.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483/amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098760/potret_cantik_amanda_manopo_pose_di_pohon_natal_tampil_seksi_pakai_dress-S7CF_large.jpg
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074211/amanda_manopo-rRhX_large.jpg
Amanda Manopo Ikuti Tren Viral Labubu, Gantungannya Malah Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071674/amanda_manopo-a3l4_large.jpg
Potret Terbaru Amanda Manopo Pakai Bandeau, Pamer Lengan Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/612/3007775/potret-amanda-manopo-tampil-dengan-bibir-merah-merona-pakai-kemeja-semi-transparan-BGgLBKki5I.jpg
Potret Amanda Manopo Tampil dengan Bibir Merah Merona, Pakai Kemeja Semi Transparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement