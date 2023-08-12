Amanda Manopo Tampil Memukau dengan Body Goals, Ternyata Mbak Andin Gak Meninggal Tapi Jadi Model

SETELAH dikabarkan tewas dalam kecelakaan saat sedang menumpang mobil suaminya, ternyata mbak Andin tengah menekuni dunia model. Tentu saja, Mbak Andin yang dimaksud bukanlah istri dari Aldebaran yang ada di Sineteron Ikatan Cinta, melainkan Amanda Menopo si pemainnya.

Tak lagi berperan sebagai Andin yang sudah meninggal karena kecelakaan, Amanda Manopo terlihat menjalani sesi pemotretan dengan fotografer Hariono Halim. Perempuan yang akrab disapa Manda ini tampil cantik, seksi dan elegan.

Pemotretan kali ini didominasi nuansa warna ungu. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @harionohalim.

Pemilik nama lengkap Amanda Gabriella Manopo Lugue itu pose berdiri dengan bentuk tubuhnya yang ideal. Dia mengangkat satu tangan sehingga memberi efek layering pada outer yang dia pakai. Tak lupa dia pose dengan wajah fierce.