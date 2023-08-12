Pose Centil Livy Renata Miror Selfie dengan Tanktop Coklat, Bikin Gemas

LAMA tidak muncul di beberapa tayangan Youtube, Livy Renata ternyata tengah menghabiskan waktu untuk berlibur ke Bali. Hal ini dia lakukan setelah kembali dari mengenyam pendidikan di Jepang.

Lewat foto yang diunggah Livy di akun Instagramnya, dia tampak menikmati suasana di Bali dan sekitarnya. Nah, seperti apa potret cantik Livy saat berlibur ke Bali usai pulang dari Negeri Sakura? Berikut seperti dilansir dari akun Instagramnya, @livyrenata.

Mengenakan atasan tanktop korset berwarna coklat, Livy tampak pamer body goals dan ketiak mulus dengan pose mengangkat kedua tangannya ke rambut.

“Island girl selfies,” tulis Livy dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, disertai sematan lokasi Bali.