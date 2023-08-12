Berfoto di Bioskop Kosong, Syifa Hadju Sukses Bikin Netizen Terpana

ARTIS cantik Syifa Hadju didapuk untuk mengisi peran sebagai Nuke dalam film Catatan Si Boy. Dalam gala premier film terbarunya berjudul Catatan Si Boy mencuri perhatian.

Syifa tampil elegan dengan outfit dress berkilau dan makeup flawless yang membuatnya makin glowing. Penasaran seperti apa potret Syifa Hadju saat hadiri gala premier film terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @syifahadju.

Potret Syifa Hadju begitu memukau memakai mini dress dengan aksen swarovski yang sangat mewah. Dia menambahkan penampilannya dengan high heels warna nude. Pose OOTD di dalam bioskop, gaya Syifa elegan banget! Dress yang dipakai Syifa menggunakan aksen ruffle berbentuk bunga di bagian lengannya.

Selain berparas cantik, perempuan 23 tahun itu juga memiliki tubuh ideal. Hal itu membuat dia cocok mengenakan outfit apapun. Seperti di momen itu, dress megah yang dia gunakan juga menunjukkan body goalsnya.