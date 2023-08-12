Enzy Storia Ulang Tahun ke-31, Intip 5 Potret yang Makin Mature

ENZY Storia ulang tahun ke-31. Kebahagiaan itu dia bagikan ke akun Instagram-nya.

Ulang tahunya memang terasa berbeda tahun ini. Pasalnya, dia kini tinggal di Amerika Serikat usai dinikai Molen Kasetra.

Menginjak usia 31 tahun, penampilan Enzy Storia makin stunning dan mature. Ditambah lagi kebahagiaannya semakin lengkap setelah memiliki suami.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @enzystoria, Sabtu (12/8/2023).

1. Dapat kue ulang tahun





Tepat di hari ulang tahunnya, Enzy dapat kue ulang tahun dari sang suami. Tak lupa dia mengabadikan momen itu dengan berfoto di balkon rumahnya. Enzy nampak memakai tanktop putih dipadukan dengan celana ungu dan flatshoes.

Wajahnya terlihat memakai polesan makeup natural. Gayanya nampak santai dengan rambut panjang digerai dengan hiasan bando.

"Makin tinggal diluar, makin keliatan bule... happy birthday NZ, keep kece!," tulis @uly***.

"Usia boleh tua, tapi wajah harus selalu muda dong," tulis @mutia***.

2. Hobi olahraga





Melalui media sosial pribadinya, Enzy Storia banyak membagikan kesehariannya di sana. Salah satunya momen saat dia olahraga. Enzy mencoba berbagai jenis olahraga mulai dari lari hingga tenis. Terbukti ya tubuh langsingnya tetap terjaga.

3. Foto OOTD





Gaya OOTD Enzy yang nampak stylish memakai blouse putih hot pants hitam dan sneakers. Dia juga memakai makeup tebal dengan lipstik ungu tua yang membuat wajahnya terlihat manglingi.