HOME WOMEN FASHION

Tante Ernie Posting Foto Pakai Lingerie Hitam di Atas Ranjang: Karma is Real

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |02:32 WIB
Tante Ernie Posting Foto Pakai Lingerie Hitam di Atas Ranjang: Karma is Real
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH lama tidak terlihat, Tante Ernie akhirnya kembali memposting foto di Instagramnya. Memang, Tante Ernie sempat rehat dari Instagram, setelah perceraian dengan mantan suaminya.

Kini, pada postingan terbarunya Tante Ernie pun kembali memposting dirinya dalam balutan lingerie warna coklat. Tante Ernie menggunakan polesan makeup flawless dan tatanan rambut diblow dan digerai. Dia duduk bersila hingga paha mulusnya begitu terlihat.

Penampilan Tante Ernie saat ini memang cukup berubah, terutama area wajahnya yang melakukan perawatan untuk membuatnya tampil lebih muda. Hidungnya juga kini terlihat lebih mancung hingga bikin netizen pangling.

Tante Ernie

"Berhati-hatilah manusia yang ingin menghalangi dan menjegal rezeki orang lain. Everything will comes back to you. I don’t need to waste my time on revenge, because I truly believe that KARMA is real," tulis Tante Ernie seperti dikutip dari Instagram @himynameisernie.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen yang menggoda wanita yang mendapat julukan 'Pemersatu Bangsa' itu.

"Nggak ada obat emang tante kita," kata @_nyambek***

Halaman:
1 2
      
