Bukan Sundel Bolong, Cuma Maria Vania Pakai Dress Bolong yang Bikin Resah

TIDAK bisa dipungkiri, postingan Maria Vania memang kerap menimbulkan keresahan para netizen. Pasalnya, perempuan cantik ini kerap berbagi foto yang menunjukkan penampilan menggoda.

Memang, potret Maria Vania yang kerap memamerkan body goalsnya dalam berbagai momen kerap mendatangkan komentar dari netizen, terutama para pria. Seperti pada postingan terbarunya dia tampil memakai cut out dress hitam dengan aksen halter.

Maria Vania nampak pose berdiri bersandar di dinding kaca dengan pemandangan pepohonan dan juga sunset yang indah. Memakai dress mini yang bolong, meskipun bukan sundel bolong tapi penampilan Maria Vania ini tentu membuat resah, apalagi tatonya mengitip malu-malu.

Maria Vania memilih menggerai rambut panjangnya. Perempuan kelahiran 1991 ini terlihat begitu cantik dengan polesan makeup natural. Foto ini makin menunjukkan dengan jelas kulit mulusnya. Tak lupa dia menunjukkan ekspresi wajah fierce.

Postingan tersebut tentu saja mendapat komentar dari netizen yang kebanyakan adalah pria. Tidak sedikit dari mereka yang menggoda presenter satu ini.

"Duh istriku," celetuk @tukang***