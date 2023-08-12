Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bukan Sundel Bolong, Cuma Maria Vania Pakai Dress Bolong yang Bikin Resah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |01:32 WIB
Bukan Sundel Bolong, Cuma Maria Vania Pakai Dress Bolong yang Bikin Resah
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri, postingan Maria Vania memang kerap menimbulkan keresahan para netizen. Pasalnya, perempuan cantik ini kerap berbagi foto yang menunjukkan penampilan menggoda.

Memang, potret Maria Vania yang kerap memamerkan body goalsnya dalam berbagai momen kerap mendatangkan komentar dari netizen, terutama para pria. Seperti pada postingan terbarunya dia tampil memakai cut out dress hitam dengan aksen halter.

Maria Vania nampak pose berdiri bersandar di dinding kaca dengan pemandangan pepohonan dan juga sunset yang indah. Memakai dress mini yang bolong, meskipun bukan sundel bolong tapi penampilan Maria Vania ini tentu membuat resah, apalagi tatonya mengitip malu-malu.

Maria Vania

Maria Vania memilih menggerai rambut panjangnya. Perempuan kelahiran 1991 ini terlihat begitu cantik dengan polesan makeup natural. Foto ini makin menunjukkan dengan jelas kulit mulusnya. Tak lupa dia menunjukkan ekspresi wajah fierce.

Postingan tersebut tentu saja mendapat komentar dari netizen yang kebanyakan adalah pria. Tidak sedikit dari mereka yang menggoda presenter satu ini.

"Duh istriku," celetuk @tukang***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145127//fanny_ghassani_doyan_makan_saat_momen_idul_adha_ini_rahasianya_agar_tetap_cantik-RIZL_large.jpg
Fanny Ghassani Doyan Makan saat Momen Idul Adha, Ini Rahasianya agar Tetap Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/194/3144667//nagita_slavina-Pu18_large.jpg
Harga Cardigan Nagita Slavina Bikin Melongo! Bisa Buat Beli Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/194/3142660//jennifer_coppen-hRry_large.jpg
5 Potret Cantik Jennifer Coppen dalam Balutan Outfit Polkadot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/194/3108708//rekomendasi_gaya_fashion_selebritis_saat_rayakan_imlek-WrQG_large.jpg
5 Potret Gaya Fashion Anti-Mainstream Selebritis Rayakan Imlek, Tampil Fresh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/612/3091248//maria_vania-JWQg_large.jpg
Potret Seksi Maria Vania Mirror Selfie, Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement