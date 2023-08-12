Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Lauk Pendamping agar Nasi Tumpeng Lebih Menarik dan Meriah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:12 WIB
5 Lauk Pendamping agar Nasi Tumpeng Lebih Menarik dan Meriah
Lauk pendamping nasi tumpeng. (Foto: dok Pexels)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tak kenal nasi tumpeng. Tumpeng atau nasi tumpeng merupakan makanan khas masyarakat Jawa yang penyajiannya unik berbentuk kerucut dan ditata rapi bersama lauk-pauk.

Pada umumnya, cara pengolahan yang dipakai untuk nasi tumpeng, berupa nasi kuning, nasi uduk, atau hanya menggunakan nasi putih biasa.

Biasanya, nasi tumpeng disajikan ketika saat ada hajatan, atau perayaan-perayaan khusus seperti ulang tahun, Hari Kemerdekaan, tasyakuran, atau peresmian sebuah acara.

Upacara potong tumpeng ini, melambangkan rasa syukur kepada Tuhan dan sekaligus ungkapan rasa kebersamaan antar sesama manusia serta kerukunan.

Umumnya, nasi tumpeng disajikan dengan lauk-pauk yang beragam sehingga tampilannya jadi lebih menarik dan meriah. Berikut deretan lauk yang melengkapi nasi tumpeng, diantaranya:

1. Ayam Goreng

Olahan ayam memang cocok disajikan bersama makanan apapun, termasuk nasi tumpeng. Biasanya, cara pengolahan mulai dari ayam yang diungkep dengan bumbu kuning terlebih dahulu, baru kemudian digoreng dan disajikan.

      
