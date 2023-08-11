Apa Itu Beauty Privilege? Dikenal dalam Bahasa Gaul

APA itu beauty privilege? kata itu sekarang dikenal dalam bahasa gaul. Biasanya istilah dalam bahasa gaul ini muncul dalam percakapan terkait seseorang yang dinilai cantik dan terlibat dalam suatu kasus, si cantik ini akan otomatis kebal terhadap hukum.

Contoh terbaru adalah kasus selebgram Oklin Fia yang membuat konten menjilat eskrim yang nampak seperti seks oral dengan mengenakan hijab. Ada banyak keluhan dan pertanyaan dari netizen bahwa kelakuan Oklin Fia itu termasuk penistaan agama atau tidak, tapi netizen pun ragu bahwa aksi Oklin Fia ini akan diproses hukum karena 'beauty privilege'.

Beauty privilege juga sering dikaitkan dalam mencari pekerjaan. Isu satu ini cukup populer dan sering terjadi di banyak tempat kerja di berbagai daerah. Seringkali para pencari kerja lebih memilih 'si cantik' atau 'si tampan' ketimbang para pelamar yang memiliki kapasitas, profesionalitas dan pengalaman bekerja yang kurang menarik secara fisik.