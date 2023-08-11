3 Tanda Zodiak yang Memancarkan Aura Quiet Luxury

PAMER kekayaan yang dimiliki, dengan salah satu contohnya mengenakan barang branded dari atas kepala hingga ujung kaki, tidak berlaku alias tak ada di kamus para pemilik tiga tanda zodiak satu ini.

Alih-alih menor dengan semua barang branded yang ada di tubuhnya, para pemilik tiga tanda zodiak ini sudah bisa memancarkan aura quiet luxury, kemewahan yang elegan dan ‘tidak berisik’ alias jauh dari kata norak.

Daripada penasaran, baca paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Bustle, Minggu (13/8/2023)

1. Taurus: Orang-orang Taurus terkenal akan kemewahan tetapi suka membantu orang lain dan tidak pernah sombong. Tipe orang yang suka menabung karena ingin membeli tas bermerek rumah mode dunia bukan karena gengsi semata, tapi karena memang memiliki selera tinggi.

2. Virgo: Para Virgo dikenal dengan kerja kerasnya, sehingga mampu memiliki kekayaan serta rezeki berlimpah. Namun mereka tidak akan pernah menyombongkan dan memamerkan harta miliknya kepada orang lain, sehingga jelas gaya sehari-harinya memang penuh kesederhanaan yang simple tapi tetap terlihat elegan dan mewah.

