Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemini hingga Capricorn, 4 Zodiak Tetap Bijak Saat Cintanya Ditolak

Grace Moniq Teresia Sitanggang , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:00 WIB
Gemini hingga Capricorn, 4 Zodiak Tetap Bijak Saat Cintanya Ditolak
Zodiak tetap bijak ketika cintanya ditolak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang suka dengan penolakan? Apalagi jika dalam urusan percintaan, pastinya tidak ada kan orang yang mau ditolak cintanya.

Ya, terutama untuk urusan percintaan yang sensitif. Dilihat secara karakter astrologi menurut zodiaknya masing-masing, tapi empat zodiak ini diberkahi dengan kemampuan dan sifat alami untuk bisa menerima penolakan dengan baik dan bijak. Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (13/8/2023) ini dia empat zodiak yang bisa bijak dan lapang dada menerima penolakan di hubungan percintaan

1. Gemini: Para Gemini punya keterampilan dalam komunikasi yang sangat luar biasa, makanya membantu diri mereka untuk mudah untuk memproses penolakan cinta secara baik dan halus. Sehingga mereka lebih menjalani hari-hari yang lebih baik, tanpa perlu drama.

 BACA JUGA:

2. Scorpio: Para Scorpio punya cara pandangan ke depan, nah ini disebut dapat membantu diri mereka mempersiapkan pribadi secara emosional. Sehingga bisa menerima penolakan yang dialami dengan baik dan dewasa tanpa emosi meledak-ledak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement