Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anti Ribet, 5 Zodiak Ini Lebih Suka Berpetualang Sendirian

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:00 WIB
Anti Ribet, 5 Zodiak Ini Lebih Suka Berpetualang Sendirian
Zodiak lebih suka berpetualang sendirian, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

SEBAGAI mahluk sosial, banyak orang yang kurang suka jika melakukan aktivitas seperti berpergian seorang diri alias dengan kata lain harus dengan seseorang yang menemani.

Well, tak semua orang bergantung dengan orang lain tentunya. Ada juga tipe individu yang anti ribet, tak masalah jika bepergian seorang diri apalagi karena secara kepribadian, mereka memang lebih suka berpetualang sendirian.

Jika ini terdengar seperti diri Anda, nah mungkin Anda adalah salah satu dari tanda-tanda zodiak yang katanya paling hobi berpergian sendiri tersebut. Apa saja? Diwarta dari Bustle, Minggu (13/8/2023) simak paparannya berikut ini.

1. Gemini: Dikenal punya kepribadian super dan energik dan dianggap jarang mengalami stress, tetapi para Gemini ternyata tertekan bila terlalu banyak aktivitas yang harus dilakukan. Makanya memilih menghabiskan waktu sendirian di tempat yang tenang seperti pantai, kafe, perpustakaan, dan lain-lain.

2. Scorpio: Para Scorpio disebutkan lebih cenderung mudah stress karena terobsesi setelah menyelesaikan suatu masalah secara keseluruhan. Nah, cara menenangkan diri sendiri versi para Scorpio adalah dengan melakukan quality time dengan diri sendiri, sesederhana pergi sendirian memanjakkan diri ke salon.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement