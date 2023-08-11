Anti Ribet, 5 Zodiak Ini Lebih Suka Berpetualang Sendirian

SEBAGAI mahluk sosial, banyak orang yang kurang suka jika melakukan aktivitas seperti berpergian seorang diri alias dengan kata lain harus dengan seseorang yang menemani.

Well, tak semua orang bergantung dengan orang lain tentunya. Ada juga tipe individu yang anti ribet, tak masalah jika bepergian seorang diri apalagi karena secara kepribadian, mereka memang lebih suka berpetualang sendirian.

Jika ini terdengar seperti diri Anda, nah mungkin Anda adalah salah satu dari tanda-tanda zodiak yang katanya paling hobi berpergian sendiri tersebut. Apa saja? Diwarta dari Bustle, Minggu (13/8/2023) simak paparannya berikut ini.

1. Gemini: Dikenal punya kepribadian super dan energik dan dianggap jarang mengalami stress, tetapi para Gemini ternyata tertekan bila terlalu banyak aktivitas yang harus dilakukan. Makanya memilih menghabiskan waktu sendirian di tempat yang tenang seperti pantai, kafe, perpustakaan, dan lain-lain.

2. Scorpio: Para Scorpio disebutkan lebih cenderung mudah stress karena terobsesi setelah menyelesaikan suatu masalah secara keseluruhan. Nah, cara menenangkan diri sendiri versi para Scorpio adalah dengan melakukan quality time dengan diri sendiri, sesederhana pergi sendirian memanjakkan diri ke salon.

