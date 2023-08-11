Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Tak Keberatan dengan Perjodohan, Ternyata Ada Virgo Si Perfeksionis

Grace Moniq Teresia Sitanggang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Ini Tak Keberatan dengan Perjodohan, Ternyata Ada Virgo Si Perfeksionis
Sederet zodiak tak keberatan dengan perjodohan, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENDENGAR soal perjodohan, sebagian orang langsung berpikir negatif dan apatis melihatnya. Merasa seolah tak bisa mencari dan menemukan pendamping hidupnya sendiri.

Eits, tapi bagi sebagian orang lainnya, ide perjodohan bukanlah ide yang buruk. Ada tipe orang tertentu yang bahkan bisa begitu serius menghadapi perjodohan, tak merasa terpaksa atau sesederhana karena tidak mau ribet dengan segala drama percintaan.

Menurut ramalan zodiak, setidaknya ada beberapa tanda zodiak yang pemiliknya dianggap tak keberatan tak memandang negatif soal perjodohan. Simak paparannya berikut ini, sebagaimana dilansir Timeofindia, Sabtu (12/8/2023)

1. Taurus: Zodiak dengan karakter berhati lembut ini, tidak keberatan dengan perjodohan karena cukup mudah bagi para Taurus untuk menyesuaikan diri dengan hal baru, begitu juga dengan orang baru yang berpotensi jadi calon pasangannya.

2. Virgo: Tipe orang yang perfeksionis, melihat pro dan kontra dari segala sesuatu, termasuk kecocokan potensial, kritis dan juga analitis. Para Virgo menyadari tidak semua orang bisa tahan dengan diri mereka yang super perfeksionis.

Sehingga biasanya orang-orang Virgo memandang positif perjodohan, Pendekatan terstruktur dari perjodohan sesuai dengan kebutuhan para Virgo akan stabilitas dan sesuatu yang bisa diprediksi, kondisi yang bikin para Virgo nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement