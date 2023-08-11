5 Zodiak Ini Tak Keberatan dengan Perjodohan, Ternyata Ada Virgo Si Perfeksionis

MENDENGAR soal perjodohan, sebagian orang langsung berpikir negatif dan apatis melihatnya. Merasa seolah tak bisa mencari dan menemukan pendamping hidupnya sendiri.

Eits, tapi bagi sebagian orang lainnya, ide perjodohan bukanlah ide yang buruk. Ada tipe orang tertentu yang bahkan bisa begitu serius menghadapi perjodohan, tak merasa terpaksa atau sesederhana karena tidak mau ribet dengan segala drama percintaan.

Menurut ramalan zodiak, setidaknya ada beberapa tanda zodiak yang pemiliknya dianggap tak keberatan tak memandang negatif soal perjodohan. Simak paparannya berikut ini, sebagaimana dilansir Timeofindia, Sabtu (12/8/2023)

1. Taurus: Zodiak dengan karakter berhati lembut ini, tidak keberatan dengan perjodohan karena cukup mudah bagi para Taurus untuk menyesuaikan diri dengan hal baru, begitu juga dengan orang baru yang berpotensi jadi calon pasangannya.

2. Virgo: Tipe orang yang perfeksionis, melihat pro dan kontra dari segala sesuatu, termasuk kecocokan potensial, kritis dan juga analitis. Para Virgo menyadari tidak semua orang bisa tahan dengan diri mereka yang super perfeksionis.

Sehingga biasanya orang-orang Virgo memandang positif perjodohan, Pendekatan terstruktur dari perjodohan sesuai dengan kebutuhan para Virgo akan stabilitas dan sesuatu yang bisa diprediksi, kondisi yang bikin para Virgo nyaman.