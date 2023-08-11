Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerdas dan Punya Selera Humor Oke, 4 Zodiak Ini Pandai Memikat Orang Lain

Grace Moniq Teresia Sitanggang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:00 WIB
Cerdas dan Punya Selera Humor Oke, 4 Zodiak Ini Pandai Memikat Orang Lain
Zodiak pandai memikat orang lain, (Foto: Tlrachardz/ Freepik)
A
A
A

SETIAP orang punya daya tarik masing-masing, ada yang dari segi penampilan visual, ada yang dengan otak alias pengetahuan yang luas, sifat friendly, dan tak sedikit juga yang memiliki kemampuan luar biasa dengan menggunakan kecerdasan dan cara humornya masing-masing agar mudah menarik orang lain.

Ya, tipe orang seperti itu adalah tipe pribadi yang disebut punya bakat yang alami untuk berpikir cepat, cerdas dan kemampuan bisa menemukan humor dalam segala hal Sehingga mudahnya mencairkan suasana dan jadi jembatan untuk mempersatukan orang-orang di sekitarnya.

Individu seperti yang dijelaskan di atas, secara astrologi bisa dilihat dari tanda zodiak yang ia miliki. Dilansir dari PinkVilla, Sabtu (12/8/2023) berikut empat zodiak pandai memikat orang lain dengan kecerdasan dan selera humornya.

1. Gemini: Disebut punya daya pikir cepat, sehingga mudah untuk memberikan suatu tanggapan cerdas secara instan, para Gemini juga selalu membuat orang-orang di sekitarnya tetap optimis. Selain itu para Gemini umumnya juga dibekali dengan kemampuan bisa menyesuaian diri dengan keadaan dan cepat beradaptasi di lingkungan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement