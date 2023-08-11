Sederet Zodiak Hobi Habiskan Waktu Luang Menikmati Alam Bebas

PRIBADI yang menyukai alam bebas, biasanya memang langsung pergi keluar rumah begitu punya waktu luang. Apalagi kalau bukan untuk menikmati sinar matahari, sepoi angin segar dan kicau burung yang merdu.

Kepribadian atau karakter sangat suka alam bebas ini, bisa sedikit banyak terbaca dari rasi bintang atau zodiak yang dimiliki loh! Penasaran apa saja tanda zodiak yang suka berada dekat dengan alam dan suka berpergian ke tempat yang indah dan sejuk? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Bustle, Sabtu (12/8/2023)

1. Sagitarius: Para pemilik zodiak ini disebut memang sebagai orang yang suka dengan berbagai kegiatan outdoor. Berdiam diri di rumah bukan kesukaan orang-orang Sagitarius.

Mengingat para Sagitarius adalah pribadi yang suka dengan kebebasan dan mempunyai jiwa petualangan, tak heran salah satu kegiatan outdoor favorit sagitarius adalah travelling dan menjelajah alam.

2. Aquarius: Bisa dibilang para Aquarius adalah pecinta berat alam. Orang pemilik rasi bintang Aquarius sering jalan-jalan menikmati alam ataup un hiking walaupun harus pergi seorang diri.