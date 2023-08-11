Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sederet Zodiak Hobi Habiskan Waktu Luang Menikmati Alam Bebas

Grace Moniq Teresia Sitanggang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:00 WIB
Sederet Zodiak Hobi Habiskan Waktu Luang Menikmati Alam Bebas
Tanda zodiak suka kegiatan outdoor di alam bebas, (Foto: Freepik)
A
A
A

PRIBADI yang menyukai alam bebas, biasanya memang langsung pergi keluar rumah begitu punya waktu luang. Apalagi kalau bukan untuk menikmati sinar matahari, sepoi angin segar dan kicau burung yang merdu.

Kepribadian atau karakter sangat suka alam bebas ini, bisa sedikit banyak terbaca dari rasi bintang atau zodiak yang dimiliki loh! Penasaran apa saja tanda zodiak yang suka berada dekat dengan alam dan suka berpergian ke tempat yang indah dan sejuk? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Bustle, Sabtu (12/8/2023)

1. Sagitarius: Para pemilik zodiak ini disebut memang sebagai orang yang suka dengan berbagai kegiatan outdoor. Berdiam diri di rumah bukan kesukaan orang-orang Sagitarius.

Mengingat para Sagitarius adalah pribadi yang suka dengan kebebasan dan mempunyai jiwa petualangan, tak heran salah satu kegiatan outdoor favorit sagitarius adalah travelling dan menjelajah alam.

2. Aquarius: Bisa dibilang para Aquarius adalah pecinta berat alam. Orang pemilik rasi bintang Aquarius sering jalan-jalan menikmati alam ataup un hiking walaupun harus pergi seorang diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement