Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa

MAKNA tabel dan perhitungan lengkap weton Jawa akan dibahas dalam artikel berikut. Mungkin kamu pernah mendengar beberapa istilah hari seperi Jumat Kliwon yang identik dengan hal mistis dan sering digunakan di film horror atau juga Rabu Pon yang menjadi hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet.

Penasaran apa makna dari perhitungan weton Jawa? Mari simak makna, tabel dan perhitungan lengkap weton Jawa di bawah ini.

Makna Weton Jawa

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya seperti Legi, Paing, Pon, Wage dan Kliwon. Namun, dalam budaya Jawa, weton tak hanya sekadar hari lahir, tetapi bisa dibilang sebagai penanggalan maupun perhitungan hari lahir dari seseorang yang kerap juga dijadikan sebagai sebuah patokan, yang merujuk pada ramalan tertentu.

Menurut kepercayaan Jawa, weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Ramalan tersebut dapat ditelaah melalui siklus hari dalam kalender tradisional.

Weton juga dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter seseorang yang mana watak dan perilaku seseorang bisa dilihat dari hari lahir mereka.