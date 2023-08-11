Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:28 WIB
Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa
Makna, table, dan perhitungan lengkap weton Jawa. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKNA tabel dan perhitungan lengkap weton Jawa akan dibahas dalam artikel berikut. Mungkin kamu pernah mendengar beberapa istilah hari seperi Jumat Kliwon yang identik dengan hal mistis dan sering digunakan di film horror atau juga Rabu Pon yang menjadi hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet.

Penasaran apa makna dari perhitungan weton Jawa? Mari simak makna, tabel dan perhitungan lengkap weton Jawa di bawah ini.

Makna Weton Jawa

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya seperti Legi, Paing, Pon, Wage dan Kliwon. Namun, dalam budaya Jawa, weton tak hanya sekadar hari lahir, tetapi bisa dibilang sebagai penanggalan maupun perhitungan hari lahir dari seseorang yang kerap juga dijadikan sebagai sebuah patokan, yang merujuk pada ramalan tertentu.

Menurut kepercayaan Jawa, weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Ramalan tersebut dapat ditelaah melalui siklus hari dalam kalender tradisional.

Weton juga dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter seseorang yang mana watak dan perilaku seseorang bisa dilihat dari hari lahir mereka.

Wetong

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/612/3101364/link_unduh_kalender_jawa_tahun_2025_lengkap_dengan_weton-1x03_large.jpg
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093714/kalender_weton_jawa_senin_kliwon_9_desember_2024-vUw9_large.jpg
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/612/3031293/mengenal_weton_tulang_wangi_dan_pahit_lidah_yang_jadi_sorotan_di_malam_1_suro-VOJ1_large.jpg
Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/612/2876771/hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya-7UsZMAby7H.jpg
Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872320/weton-dengan-neptu-tertinggi-paling-beruntung-hingga-ditakuti-makhluk-halus-xv2pP8KgT9.jpg
Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/612/2871496/aplikasi-hitungan-weton-online-dan-kegunaannya-ZrFT8jWSXy.jpg
Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement