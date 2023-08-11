Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Ucapan Ulang Tahun untuk Pacar, Dijamin si Dia Nggak Bakal Selingkuh

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:50 WIB
Ucapan Ulang Tahun( Foto: TimesofIndia)
DERETAN 50 ucapan ulang tahun untuk pacar bisa Anda coba dalam memberikan nuansa romantis. Kalimat manis yang kamu ucapkan bakal membuat dia semakin mencintai kamu serta tidak bernait mencari kekasih baru.

Oleh karena itu, memiliki kata-kata yang paling romantis dan menyentuh akan menjadi pilihan yang tepat agar kekasih Anda tidak melupakannya.

Kekasih

Berikut 50 ucapan ulang tahun untuk pacar yang romantis dan bermakna dilansir Stylecraze:

1. Selamat ulang tahun sayangku. Anda membawa begitu banyak kegembiraan di kehidupan ini.

2. Semoga hari ulang tahunmu penuh dengan sinar matahari dan mengisimu dengan banyak kehangatan dan cinta. Selamat ulang tahun, manis!

3. Kamu adalah hadiah yang pernah ada dalah hiduku padaku. Selamat ulang tahun sayang.

4. Setiap momen yang dihabiskan bersamamu adalah momen terbaik dalam hidupku. Selamat ulang tahun sayang.

5. Hari ini adalah hari ulang tahun orang termanis di dunia. Aku sangat beruntung memilikimu! Selamat ulang tahun sayang!

6. Anda membawa senyum ke wajah saya dan membuat hidup menjadi sempurna. Selamat ulang tahun cintaku!

Halaman:
1 2 3
      
