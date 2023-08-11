Serbu Promo Cashback ShopeePay + Gratis Ongkir di AladinMall! Belanja Jadi Makin Hemat

Serbu Promo Cashback ShopeePay + Gratis Ongkir di AladinMall! Belanja Jadi Makin Hemat (Foto: AladinMall)

Dapatkan Promo Cashback ShopeePay 10% yang berlaku untuk pembelian apa pun di AladinMall. Mulai dari produk FMCG, ibu & anak, hobi & olahraga, elektronik & gadget, hingga voucher belanja, semuanya tersedia!

Selain bisa dapat Promo Cashback ShopeePay 10%, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Udah gitu, semua produk dijual langsung oleh official store sehingga terjamin keasliannya!

S&K Cashback ShopeePay 10%:

- Cashback 10% berlaku untuk transaksi di AladinMall

- Minimum pembelian Rp 50.000

- Maksimum Cashback Rp 5.000/transaksi

- Valid 1x per user/periode promo

- Periode promo 1-30 Agustus 2023

Belanja Produk di Bawah Ini Pakai Promo Cashback ShopeePay 10%