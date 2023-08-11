Keluarga New Money di Indonesia, dari Artis hingga Pengusaha

Keluarga new money di Indonesia. (Foto: Freepik)

KELUARGA new money di Indonesia menarik untuk disimak. Mereka berjuang dari bawah bukan untuk diri sendiri, juga keluarga.

Di Indonesia ada beberapa keluarga terkaya yang memiliki harta triliunan. Kehidupan keluarga tersebut selalu bergelimang harta dan serba berkecukupan.

New money dapat diartikan seseorang dengan kekayaaan baru atau orang-orang yang bukan mewarisi kekayaan dari generasi lamanya, tetapi dia menciptakan kekayaannya sendiri. Keluarga – keluarga ini berdiri di bawah kekayaan lama.

Penasaran siapa saja deretan keluarga new money di Indonesia mulai dari artis hingga pengusaha?

Berikut kami rangkumkan untuk Anda dikutip dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023).

10 Keluarga New Money di Indonesia

1. Atta Halilintar





Atta Halilintar adalah seorang YouTuber yang memiliki penghasilan cukup besar dari akun YouTube-nya. Dia diduga meraup Rp600 juta hingga Rp10 miliar setiap bulannya dari akun YouTube miliknya. Dia juga diketahui memiliki beberapa bisnis.

2. Baim Wong

Baim Wong diketahui membangun perusahaanya sendiri dengan nama PT. Tiger Wong Entertainment yang dikabarkan memiliki penghasilan Rp5,9 miliar per bulannya hanya dari YouTube Channel.

3. Raffi Ahmad

Dijuluki sebagai sultan Andara, dia diperkirakan memiliki penghasilan mencapai Rp400 miliar per tahun. Dia memulai kariernya sebagai model dan pemain sinetron.

Saat ini, kariernya semakin naik. Tidak hanya di dunia entertainment saja, tetapi dia juga sudah menjadi pengusaha.