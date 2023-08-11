Viral MUA Pakai Lem Kertas untuk Rias Alis, Fake or Real?

SEMENJAK banyak platform media sosial, banyak makeup artist (MUA) memang membuat konten tips dan trik merias wajah. Dari sekian banyak tips dan trik makeup yang kerap dibagikan para MUA di sosial media, ada salah satu yang cukup ‘nyeleneh’ yakni merias alis dengan menggunakan lem.

Trik dan tips ini dibagikan oleh seorang MUA di Yogyakarta. Melalui ungguahan lewat reels di akun Instagramnya, @ald_makeup, MUA yang diketahui bernama Devi itu tampak mengoleskan lem ke alis sang klien perempuan menggunakan lem kertas.

Pengolesan lem kertas tersebut menjadi step awal yang ia lakukan sebelum merias bagian kedua alis sang klien yang tampak memiliki bentuk alis sedikit tebal itu. Sambil mengoleskan lem tersebut, Devi lantas memastikan kepada followersnya bahwa pengolesan lem kertas di alis tergolong aman alias tidak bahaya.

“Tutorial alis lagi yuk. Step awal kita lem bulu alisnya. Aku pakai lem kertas. Udah nggak usah nanya ini aman atau nggak. Ini aman oke,” ujarnya.

Devi menjelaskan bahwa pengaplikasian lem kertas berguna untuk membuat bulu-bulu alis yang tidak rapi, menjadi nempel di kulit. Sehingga, saat menutup pinggir alis yang tidak rapi menggunakan concelear bisa tertutupi secara sempurna. Setelah pengaplikasian lem kertas di seluruh bagian alis tersebut, Devi lantas lansung mengaplikasikan concelear di bagian pinggir alis yang tidak rapi, agar bentuk alis bisa rapi sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

“Ini kita lem semua bulu alisnya sampai dia nempel ke kulit. Lanjut kita conceal si alis. Nah selain untuk nutupin bulu yang nggak dicukur, tapi juga ngebentuk alisnya. Jadi kalian udah tau tuh mau dibentuk kaya gimana,” paparnya.

Devi juga tak lupa membagikan tips agar saat pengaplikasian concelear di pinggir alis sebaiknya dilakukan tanpa ragu-ragu agar hasilnya rata sempurna. “Mau aliasnya lurus, nukik itu terserah kalian. Terus pakai concelearnya juga jangan ragu-ragu. Tebal nggak apa-apa yang penting rata dan nge-blend,” ungkapnya.

Selanjutnya, Devi juga memberikan tips agar tampilan alis tidak kasar dan bertekstur, sebaiknya jangan lupa untuk melakukan ‘blend’ concelear dan fondation. “Supaya nggak berudul pas di tap pake fondation, concelearnya harus di tap, oke. Nah kaya gini aku blend bawahnya sampai ke kelopak,” tuturnya.

“Lanjut concelear ke bagian atas. Nih ini pertama apply tipis-tipis aja. Its okey nggak masalah. Buat ngebentuk alisnya juga. Mau segimana besarnya. Tapi ini nantinya aku tebelin juga. Nah ini aku tambahin concelearnya,” sambungnya.

Terakhir, Devi menyebut, bahwa kunci untuk mendapatkan riasan alis yang ‘on point’ adalah dengan mengaplikasikan concelear dengan benar. “Pokoknya kunci alis on fleek itu ada di concelear. Harus rata, tebel-tebel tapi rata. nah ini aku blend juga supaya nanti nggak ada gap antara concelear dan fondation,” tuturnya.