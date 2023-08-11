Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Gaya Hidup Berkelanjutan, Contoh, Aksi dan Cara Penerapannya

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:05 WIB
Mengenal Gaya Hidup Berkelanjutan, Contoh, Aksi dan Cara Penerapannya
Mengenal gaya hidup berkelanjutan. (Foto: Freepik)
MENGENAL gaya hidup berkelanjutan sangat penting. Apalagi ini berkaitan dengan gaya hidup ramah lingkungan, di mana mengutamakan penggunaan energi terbaru.

Selain itu, gaya hidup berkelanjutan lebih menjalankan hidup dengan kesadaran dan berpikir jangka panjang. Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan memberikan manfaat yang positif pada lingkungan dan kualitas hidup, hidup menjadi lebih bersih dan lebih sehat.

Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan berharap dapat memberikan kesadaran dan inspirasi dalam mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik dan kelestarian lingkungan semakin cerah serta belajar untuk mencintai lingkungan dan lebih bijak dalam menjalani hidup.

Gaya hidup

Contoh Gaya Hidup Berkelanjutan 

1. Mengurangi Penggunaan Plastik

Contoh gaya hidup berkelanjutan yang pertama dan bisa diterapkan dalam masyarakat seperti pada beberapa pusat perbelanjaan, di mana sudah tidak lagi menyediakan plastik belanja dan menggantikannya dengan kantung belanja atau paper bag.

Selain itu, mengurangi penggunaan botol dan sedotan platik, biaskan membawa botol minum sendiri dari rumah demi mengurangi dampak sampah plastik.

2. Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Demi mengurangi polusi kendaraan yang ditimbulkan, mulailah menerapkan penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau bisa dengan jalan kaki jika jarak yang ditempuh cukup dekat.

3. Penggunaan Produk Ramah Lingkungan

Mulailah menggunakan produk ramah lingkungan, produk yang proses penguraiannya mudah untuk mengurangi adanya limbah pencemaran.

4. Menghemat Energi

Gunakan produk sesuai dengan kebutuhan seperti contoh matikan lampu jika tidak dibutuhkan agar energi yang disimpan dapat disimpan jika nanti terjadi sesuatu yang mendesak. Atau bisa mulai menggunakan produk hemat listrik.

5. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Jagalah kebersihan demi mengurangi adanya pencemaran. Mulailah dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebaginya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

6. Penggunaan Produk Daur Ulang

Dengan menggunakan produk daur ulang seperti tisu dan kerta, limbah akan berkurang karena dapat meminimalisir adanya permasalahan lingkungan.

