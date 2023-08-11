Ingin Dapetin Promo Kebutuhan Rumah Tangga di AladinMall? Catat Tanggal dan Diskonnya!

BUAT kamu yang ingin dapetin promo kebutuhan rumah tangga, kunjungi aja official store AladinMall. Ada banyak promo special flash sale dan diskon gede-gedean.

Ya, kebutuhan rumah tangga sangat banyak, terutama bila sudah memiliki anak. Tenaga, waktu dan pikiran dicurahkan agar kebutuhan rumah terpenuhi.

Nah, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari, AladinMall menggelar diskon menggiurkan. Berbagai promo gadget, promo elektronik dan juga promo makanan bisa Anda dapatkan di AladinMall.

Promo Kebutuhan Rumah (h2)

Weekend tiba. Saatnya belanja super hemat di AladinMall untuk kebutuhan rumah, ibu dan anak, hingga gadget dan elektronik. Anda akan mendapatkan promo special flash sale berupa diskon hingga 90% + 7% selama periode 11-13 Agustus 2023.

Caranya mudah. Anda cukup menggunakan kode voucher berikut ini:

AMGUS04 berlaku untuk hari Jumat saja

AMGUS05 berlaku untuk hari Sabtu saja

AMGUS06 berlaku untuk hari Minggu saja

Kode voucher hanya berlangsung untuk produk yang flash sale hari tertentu saja.

Promo special flash sale berlaku untuk kebutuhan rumah berikut ini:

OPPO A16 Smartphone 4GB/64GB (Garansi Resmi) - Space Silver (h3)

Promo special flash sale yang pertama berlaku untuk smartphone OPPO A16. Selama promo special flash sale, Anda cukup membayar produk ini dengan harga Rp1.698.000 dari harga semula Rp2.499.000.

Teh Pucuk Harum Jasmine 350ml Quartet Beverage (h3)

Teh Pucuk dengan aroma jasmine yang menyegarkan ini dibuat dari daun teh yang berkualitas.

Anda cukup membayar dengan harga Rp14.000 dari harga semula Rp15.600.

Pediasure Complete Vanila 400 Gram (h3)

Pediasure Complete dilengkapi dengan bahan-bahan bernutrisi tinggi untuk perkembangan otak. Untuk mendapatkan Pediasure Complete, Anda cukup membayar Rp186.430 dari harga semula Rp196.242.

Kojie San Skin Lightening Soap with Hydromoist 65 Gram (h3)

Kojie San Skin Lightening Soap with Hydromoist adalah produk berkualitas yang ampuh mencerahkan wajah serta menghilangkan spot hitam dan warna tak merata pada wajah. Anda cukup membayar dengan harga Rp18.693 dari harga semula Rp19.677.

Tas Selempang - Sling Bag Travel Time 815 - Black (h3)

Tas selempang dengan desain yang menarik dan fungsional ini cocok untuk Anda yang aktif dan sering beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Dapatkan tas selempang dengan hanya membayar Rp79.000 dari harga semula Rp360.000.

So, tunggu apalagi? Buruan dapetin promo kebutuhan rumah dan borong barang-barang lainnya yang tersedia di AladinMall. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.



(Martin Bagya Kertiyasa)