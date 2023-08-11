Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bocah Rela Digigit Laba-laba Paling Beracun di Dunia, Demi Ingin Jadi Spiderman

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:30 WIB
Bocah Rela Digigit Laba-laba Paling Beracun di Dunia, Demi Ingin Jadi Spiderman
Bocah rela digigit laba-laba, (Foto: Youtube Al Rojo Vivo)
A
A
A

SEORANG bocah asal Bolivia berusia delapan tahun berakhir masuk rumah sakit. Bukan tanpa sebab, karena sang bocah ternyata membiarkan dirinya digigit oleh seekor laba-laba berbahaya, Black Widow.

Dilansir dari Odditycentral, Jumat (11/8/2023), kejadian naas ini bermula ketika bocah yang dirahasiakan namanya itu dilaporkan tengah bermain di sungai dekat rumahnya, Vichuloma, Bolivia Tengah, kemudian saat membuka sebongkah batu besar, bocah itu menemukan seekor laba-laba Black Widow.

Bukannya ketakutan karena melihat laba-laba, bocah tersebut malah dengan sengaja membiarkan laba-laba itu menggigitnya, dengan pikiran karena ingin berubah menjadi karakter superhero yang ia idolakan , Spiderman.

Tanpa memikirkan akibatnya, bocah itu pun mengambil laba-laba beracun tersebut dan meletakkannya di punggung tangannya, sambil berharap akan digigit. Sampai akhirnya, ia laba-laba itu benar-benar menggigitnya. Sesampainya di rumah, barulah gejala-gejala akibat racun dari gigitan si laba-laba mulai dirasakan sang bocah ketika sampai di rumah.

(Foto:CanyonlandsNPS/Flickr)

Sesampainya di rumah, sang bocah disebutkan mengalami nyeri tubuh dan kejang otot yang hebat. Awalnya, ia tidak mengatakan apapun kepada orang tuanya. Namun, setelah tiga jam merasakan sakit, akhirnya ia mengaku telah digigit oleh laba-laba berwarna-warni.

