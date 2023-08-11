Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Minum Air Mineral 2 Liter Sekaligus, Wanita Ini Alami Radang Otak

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:30 WIB
Minum Air Mineral 2 Liter Sekaligus, Wanita Ini Alami Radang Otak
Wanita alami radang otak usai minum 2 liter air sekaligus, (Foto: Jcomp/Freepik)
SEORANG wanita asal Amerika Serikat dilaporkan secara tragis kehilangan nyawanya akibat meminum air mineral yang terlalu banyak dalam satu waktu.

Mengutip laporan Oddity Central, Jumat (11/8/2023) wanita bernama Ashley Summer tersebut kala itu sedang berlibur bersama keluarganya lalu tiba-tiba memutuskan untuk minum air mineral sebanyak 20 liter sekaligus dalam waktu yang cukup singkat. Akibatnya, ia pun mengalami radang otak yang parah.

Kejadian itu bermula ketika Ashley Summer dan keluarganya hendak merayakan hari Fourth of July bersama keluarganya di Danau Freeman di Indiana. Namun, cuaca yang terik pun membuat liburan mereka jadi malapetaka. Ashley diketahui lebih lanjut mengalami dehidrasi, membuat dirinya mengalami sakit kepala yang parah dan selalu kehausan. Sampai akhirnya, Ashley memutuskan untuk banyak minum air mineral untuk menghilangkan rasa sakit dan hausnya tersebut.

 BACA JUGA:

Ashley pun mengonsumsi empat botol air 16 ons cairan atau setara kurang lebih 500 mililiter air hanya dalam 20 menit. Awalnya, ia tidak merasakan gejala apapun pada tubuhnya. Namun, selang beberapa lama, ia langsung jatuh pingsan dan tak sadarkan diri.

Ashley kemudian segera dilarikan ke dokter oleh keluarganya. Ketika sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Ashley mengalami radang otak parah. Kondisi yang muncul akibat Ashley minum terlalu banyak air dalam waktu yang sangat singkat, hal yang sama sekali tidak pernah terduga.

