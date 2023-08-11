Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Ide Gaya Rambut Anti Gerah ala Idol Kpop, Cocok untuk Cuaca Panas

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:30 WIB
5 Ide Gaya Rambut Anti Gerah ala Idol Kpop, Cocok untuk Cuaca Panas
Gaya rambut anti gerah ala idol K-Pop, (Foto: Instagram @minji_newjeans)
A
A
A

PARA idol Kpop, terutama para personel girl group selalu menampilkan gaya rambut yang unik dan menarik. Bahkan beberapa di antaranya kerap jadi trendsetter, atau si pembuat tren.

Nah, selain modis ada juga loh beberapa gaya rambut ala idol K-Pop yang cocok untuk dicontoh atau diterapkan saat cuaca sedang panas yang bikin suhu udara jadi gerah. Tenang, bukan hanya gaya rambut kuncir kuda yang sudah sangat biasa kok!

Jadi penasaran kan? Berikut ini rekomendasi gaya rambut idol KPop yang cocok untuk cuaca panas, dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023).

1. Cepol kepang satu di atas kepala ala Yunjin LEE SERAFIM

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Yunjin terlihat mengepang satu rambutnya di atas kepala. Kemudian dia mencepol rambutnya menjadi satu. Jika mau gaya rambut seperti ini, pertama-tama sisakan beberapa rambut bagian depan, biarkan mereka menggantung berantakan.

Kemudian tarik sisa rambut menjadi satu kebelakang kemudian ikat menjadi satu di atas kepala. Kepang ikatan rambut tersebut dari atas hingga bawah, lalu gulung menjadi seperti cepol di atas kepala. Kemudian kendurkan sedikit kepangannya untuk memberikan kesan rambut bervolume.

 

(Foto: Instagram Yunjin) 

2. Kepang lucu ala Jihyo TWICE: Model rambut seperti ini, hanya tinggal menguncir dua rambut k di kanan dan di kiri. Kemudian rambut di sebelah kanan dikepang menjadi tiga bagian dan lakukan hal yang sama untuk rambut di sebelah kiri. Untuk memberikan tampilan yang lebih menggemaskan, Anda bisa menambahkan pita di ujung rambut. Gaya rambut ini memang sedikit lebih memakan waktu, tapi sangat lucu dan menarik dilihat.

 

 (Foto: Instagram Jihyo)

