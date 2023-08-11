5 Potret Artis Cantik Gemar Yoga, Sophia Latjuba hingga Wulan Guritno

YOGA merupakan salah satu jenis olahraga favorit banyak orang, termasuk di kalangan para selebriti Tanah Air.

Olahraga yoga menggabungkan latihan pernapasan, meditasi, keseimbangan, dan kelenturan tubuh. Olahraga satu ini dipercaya dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan sekaligus kesehatan mental, karena membantu menenangkan pikiran.

Yoga pun digemari oleh orang-orang sebab dapat menjadi pemicu gaya hidup sehat, salah satunya pengelolaan stres. Tak heran, jadi salah satu olahraga yang digemari beberapa selebriti cantik di bawah ini sebagai olahraga sehari-hari. Penasaran siapa saja artis cantik yang gemar melakukan yoga? Berikut Okezone rangkumkan beberapa artis tersebut, Jumat (11/8/2023).

1. Sophia Latjuba: Dikenal masih fit, kencang dan awet muda di usia sudah 53 tahun, Sophia Latjuba memang terkenal menjaga pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satu cara yang ia pilih adalah dengan rutin yoga. Artis kelahiran 1970 itu pun tetap awet muda dan langsing, meskipun memiliki dua anak yang sudah dewasa.

(Foto: Instagram Sophia Latjuba)

2. Amanda Manopo: Amanda kerap kali membagikan aktivitas olahraga melalui Instagram pribadinya. Pemeran Bianca dalam sinetron Cinta Tanpa Karena ini pun memilih yoga sebagai aktivitas olahraganya. Rajin yoga, tak heran tubuh Amanda semakin menawan dengan tubuh seksi dan sehat, kencang tanpa gelambir lemak.

(Foto: Instagram Amanda Manopo)