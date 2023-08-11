Air Purifier Bisa Jadi Solusi Redakan Polusi Udara? Begini Penjelasan Dokter Paru

KONDISI udara buruk di Jakarta tengah menjadi sorotan masyarakat. Bahkan Jakarta masuk dalam deretan kota dengan polusi udara tertinggi.

Hal itu tentu saja sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari batuk, pilek, ISPA, hingga asma. Dokter pun menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker dan juga menggunakan air purifier untuk menyerap polusi udara ke dalam rumah.

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan sejak kualitas udara memburuk di Ibu Kota, banyak masyarakat yang mencari air purifier. Mereka mencari tahu informasi tentang alat itu di media sosial.

Lantas seberapa signifikan manfaat air purifier bagi masyarakat yang sehat dan juga yang memiliki riwayat asma?

Perlu diketahui, air purifier sendiri merupakan teknologi yang dirancang dengan tujuan mengurangi konsentrasi polutan udara di dalam ruangan. Polutan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar ruangan.

"Tapi kalau efektivitasnya bergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Dalam pemakaiannya, penting memperhatikan clean air delivery rate (CADR), untuk mengukur efektivitas pembersih udara berdasarkan ruang kamar dan volume udara bersih yang dihasilkan per menit," tulis dr Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan, Jumat (11/8/2023).

"Ini yang menentukan seberapa banyak udara bersih disediakan oleh purifier," katanya.

Dokter Erlina menambahkan terdapat berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi manfaat air purifier bagi orang dengan asma.