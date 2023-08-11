Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Air Purifier Bisa Jadi Solusi Redakan Polusi Udara? Begini Penjelasan Dokter Paru

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |04:00 WIB
Air Purifier Bisa Jadi Solusi Redakan Polusi Udara? Begini Penjelasan Dokter Paru
Air purifier bisa redakan polusi udara? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KONDISI udara buruk di Jakarta tengah menjadi sorotan masyarakat. Bahkan Jakarta masuk dalam deretan kota dengan polusi udara tertinggi.

Hal itu tentu saja sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari batuk, pilek, ISPA, hingga asma. Dokter pun menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker dan juga menggunakan air purifier untuk menyerap polusi udara ke dalam rumah.

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan sejak kualitas udara memburuk di Ibu Kota, banyak masyarakat yang mencari air purifier. Mereka mencari tahu informasi tentang alat itu di media sosial.

Lantas seberapa signifikan manfaat air purifier bagi masyarakat yang sehat dan juga yang memiliki riwayat asma?

Air purifier

Perlu diketahui, air purifier sendiri merupakan teknologi yang dirancang dengan tujuan mengurangi konsentrasi polutan udara di dalam ruangan. Polutan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar ruangan.

"Tapi kalau efektivitasnya bergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Dalam pemakaiannya, penting memperhatikan clean air delivery rate (CADR), untuk mengukur efektivitas pembersih udara berdasarkan ruang kamar dan volume udara bersih yang dihasilkan per menit," tulis dr Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan, Jumat (11/8/2023).

"Ini yang menentukan seberapa banyak udara bersih disediakan oleh purifier," katanya.

Dokter Erlina menambahkan terdapat berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi manfaat air purifier bagi orang dengan asma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement