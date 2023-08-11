Nenek Ini Bagikan Resep Umur Panjang, Tetap Bekerja di Usia 101 Tahun

KETIKA memasuki usia 50 tahun, biasanya seseorang akan mulai pensiun dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Jayne Burns.

Di usianya yang memasuki 101 tahun, dirinya masih bekerja di sebuah butik Joann di Mason, Ohio. Pekerjaan yang digelutinya itu membutuhkan penglihatan yang baik dan beberapa kekuatan fisik untuk menangani bal kain.

Akan tetapi Burns mengatakan dia tidak memiliki masalah sama sekali, kecuali kain vinil yang berat. Saat ini, Burns merupakan pekerja paruh waktu. Dirinya hanya bekerja selama tiga hari dalam satu minggu.

Setiap harinya Burns bekerja dari pukul sembilan pagi hingga lima sore. Setiap pagi kala berangkat kerja, Burns mengendarai mobil sendiri ke kantor. Terkait kesehatan dan umur panjang yang diberkahi pada dirinya, Burn mengaku ini semua bukan karena genetik.

Ibunya meninggal karena aneurisma di usia 40-an dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 65 tahun.

Andrew Steele, seorang ilmuwan Inggris dan penulis buku 'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' mengatakan, berapa lama orang hidup itu sekitar 20 persen dari genetika mereka. Sementara 80 persen ke gaya hidup dan keberuntungan.

Mengutip dari Today.com, Jumat (11/8/2023) Burn mengaku makan semua jenis makanan yang dia inginkan, termasuk makanan manis karena dirinya sangat menyukainya. Dirinya juga suka minum alkohol kala sedang pergi keluar bersama suaminya.

Namun, Burn mengatakan jika dirinya tidak merokok. Menurut Burn, dirinya bisa tetap sehat dan bekerja hingga usia 101 tahun karena aktif bergerak sejak dulu. Dirinya bermain bowling, bermain golf, dan berolahraga secara teratur.

“Saya selalu aktif sepanjang hidup saya melakukan sesuatu. Jadi saya pikir itu telah membantu lebih dari segalanya,” kata Burns.