Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nenek Ini Bagikan Resep Umur Panjang, Tetap Bekerja di Usia 101 Tahun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:55 WIB
Nenek Ini Bagikan Resep Umur Panjang, Tetap Bekerja di Usia 101 Tahun
Nenek berusia 101 tahun bagikan resep umur panjang. (Foto: Today.com)
A
A
A

KETIKA memasuki usia 50 tahun, biasanya seseorang akan mulai pensiun dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Jayne Burns.

Di usianya yang memasuki 101 tahun, dirinya masih bekerja di sebuah butik Joann di Mason, Ohio. Pekerjaan yang digelutinya itu membutuhkan penglihatan yang baik dan beberapa kekuatan fisik untuk menangani bal kain.

Akan tetapi Burns mengatakan dia tidak memiliki masalah sama sekali, kecuali kain vinil yang berat. Saat ini, Burns merupakan pekerja paruh waktu. Dirinya hanya bekerja selama tiga hari dalam satu minggu.

Setiap harinya Burns bekerja dari pukul sembilan pagi hingga lima sore. Setiap pagi kala berangkat kerja, Burns mengendarai mobil sendiri ke kantor. Terkait kesehatan dan umur panjang yang diberkahi pada dirinya, Burn mengaku ini semua bukan karena genetik.

Ibunya meninggal karena aneurisma di usia 40-an dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 65 tahun.

Nenek

Andrew Steele, seorang ilmuwan Inggris dan penulis buku 'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' mengatakan, berapa lama orang hidup itu sekitar 20 persen dari genetika mereka. Sementara 80 persen ke gaya hidup dan keberuntungan.

Mengutip dari Today.com, Jumat (11/8/2023) Burn mengaku makan semua jenis makanan yang dia inginkan, termasuk makanan manis karena dirinya sangat menyukainya. Dirinya juga suka minum alkohol kala sedang pergi keluar bersama suaminya.

Namun, Burn mengatakan jika dirinya tidak merokok. Menurut Burn, dirinya bisa tetap sehat dan bekerja hingga usia 101 tahun karena aktif bergerak sejak dulu. Dirinya bermain bowling, bermain golf, dan berolahraga secara teratur.

“Saya selalu aktif sepanjang hidup saya melakukan sesuatu. Jadi saya pikir itu telah membantu lebih dari segalanya,” kata Burns.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement