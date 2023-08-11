Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cerita Panji Petualang Digigit King Kobra, Jarinya Busuk hingga Nyaris Diamputasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:45 WIB
Cerita Panji Petualang Digigit King Kobra, Jarinya Busuk hingga Nyaris Diamputasi
Panji Petualang ungkap kondisi kesehatannya. (Foto: Instagram @panjipetualang_real)
A
A
A

PANJI Petualang mengungkapkan kondisi terbarunya usai digigit king kobra peliharaannya sendiri.

Akibat gigitan ular berbisa itu, jari kelingking Panji Petualang pun sempat membusuk.

"Ini udah nekrosis. Nekrosis itu udah busuk. Ada kok itu di YouTubeku. Gimana sih kalau orang kena bakar, walaupun membentuk kecil, tapi ini kulitnya tumbuh lagi," kata Panji Petualang saat ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2033).

Panji Petualang

"Kayak ular ganti kulit jadinya," tutur Panji.

Dokter yang menangani Panji pun menyarankannya untuk melakukan amputasi. Namun, tindakan tersebut tak sampai dilakukan karena luka di jari kelingking Panji berangsur membaik.

"Ini dokter sampai bingung, harusnya udah dipotong. Harusnya diamputasi, tapi tiba-tiba ngering dan hitam, terus aku kopekin, ternyata balik lagi kulitnya," kata Panji Petualang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/481/3002601/dorman-borisman-jalani-amputasi-kakinya-membiru-dan-bengkak-yRxWxsrmdC.jpg
Dorman Borisman Jalani Amputasi, Kakinya Membiru dan Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/481/3002497/aktor-senior-dorman-borisman-jalani-amputasi-kaki-akibat-komplikasi-h0cgVnFvIa.jpg
Aktor Senior Dorman Borisman Jalani Amputasi Kaki Akibat Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/487/2789723/usai-makan-makanan-sisa-kaki-mahasiswa-ini-terpaksa-diamputasi-57KOwa5zAq.JPG
Usai Makan Makanan Sisa, Kaki Mahasiswa Ini Terpaksa Diamputasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/481/3089365//panji_petualang_dan_king_kobra-DKA8_large.jpg
Panji Petualang Ternyata Lebih Takut Jarum Suntik ketimbang Bisa King Kobra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089391//panji_petualang-bkr5_large.jpg
Hobi Pelihara Ular, Panji Petualang Disebut Anak Jin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement