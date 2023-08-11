Cerita Panji Petualang Digigit King Kobra, Jarinya Busuk hingga Nyaris Diamputasi

PANJI Petualang mengungkapkan kondisi terbarunya usai digigit king kobra peliharaannya sendiri.
Akibat gigitan ular berbisa itu, jari kelingking Panji Petualang pun sempat membusuk.
"Ini udah nekrosis. Nekrosis itu udah busuk. Ada kok itu di YouTubeku. Gimana sih kalau orang kena bakar, walaupun membentuk kecil, tapi ini kulitnya tumbuh lagi," kata Panji Petualang saat ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2033).
"Kayak ular ganti kulit jadinya," tutur Panji.
Dokter yang menangani Panji pun menyarankannya untuk melakukan amputasi. Namun, tindakan tersebut tak sampai dilakukan karena luka di jari kelingking Panji berangsur membaik.
"Ini dokter sampai bingung, harusnya udah dipotong. Harusnya diamputasi, tapi tiba-tiba ngering dan hitam, terus aku kopekin, ternyata balik lagi kulitnya," kata Panji Petualang.