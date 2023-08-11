7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Pria, Waspada Sakit di Bagian Leher

GEJALA kolesterol tinggi pada pria bisa menjadi perhatian nih. Pasalnya, kolesterol bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya serangan jantung hingga stroke.

Seperti diketahui bahwa kadar kolestrol normalnya pada pria adalah kurang dari 200mg/dl.

Penyebab kolestrol tinggi bisa dari banyaknya mengonsumsi makanan berlemak atau bisa juga karena kelebihan berat badan. Seseorang yang memiliki pola hidup tidak sehat cenderung terkena kolestrol tinggi.

Berikut merupakan tujuh gejala kolestrol tinggi pada pria dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (13/8/2023).

1. Kesemutan

Kesemutan di kaki atau di bagian tubuh tertentu merupakan ciri peredaran darah yang tidak lancar. Kadar kolestrol yang tinggi menyebabkan terganggunya aliran normal darah ke saraf yang menyebabkan kesemutan.

2. Sakit di bagian leher

Adanya korelasi nyeri pada leher membuktikan adanya kadar kolestrol dalam tubuh. Hal tersebut terjadi karena penumpukan lemak pada pembuluh darah leher sehingga peredaran darah di leher tidak lancar.

3. Warna kaki pucat

Sel-sel yang tidak mendapatkan nutrisi yang kurang baik dapat menyebabkan kurangnya aliran darah membawa nutrisi oksigen sehingga hal tersebut bisa mengubah warna kulit kaki anda.