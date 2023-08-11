Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Pria, Waspada Sakit di Bagian Leher

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:00 WIB
7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Pria, Waspada Sakit di Bagian Leher
Ilustrasi gejala kolesterol tinggi pada pria. (Foto: Freepik)
A
A
A

GEJALA kolesterol tinggi pada pria bisa menjadi perhatian nih. Pasalnya, kolesterol bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya serangan jantung hingga stroke.

Seperti diketahui bahwa kadar kolestrol normalnya pada pria adalah kurang dari 200mg/dl.

Penyebab kolestrol tinggi bisa dari banyaknya mengonsumsi makanan berlemak atau bisa juga karena kelebihan berat badan. Seseorang yang memiliki pola hidup tidak sehat cenderung terkena kolestrol tinggi.

Berikut merupakan tujuh gejala kolestrol tinggi pada pria dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (13/8/2023).

1. Kesemutan

Kesemutan di kaki atau di bagian tubuh tertentu merupakan ciri peredaran darah yang tidak lancar. Kadar kolestrol yang tinggi menyebabkan terganggunya aliran normal darah ke saraf yang menyebabkan kesemutan.

2. Sakit di bagian leher

Adanya korelasi nyeri pada leher membuktikan adanya kadar kolestrol dalam tubuh. Hal tersebut terjadi karena penumpukan lemak pada pembuluh darah leher sehingga peredaran darah di leher tidak lancar.

Kolesterol

3. Warna kaki pucat

Sel-sel yang tidak mendapatkan nutrisi yang kurang baik dapat menyebabkan kurangnya aliran darah membawa nutrisi oksigen sehingga hal tersebut bisa mengubah warna kulit kaki anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/483/3033606/kenali-jenis-sayuran-yang-tidak-boleh-dikonsumsi-pengidap-kolesterol-H5tAqPrYFn.jpg
Kenali Jenis Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Pengidap Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986253/catat-kebiasaan-ini-bisa-bikin-kolesterol-meningkat-saat-berpuasa-fTD4ROFoTp.jpg
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968088/5-jus-penurun-kolesterol-efektif-tanpa-harus-minum-obat-TL6XyXITre.jpg
5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968090/7-makanan-penurun-kolesterol-efektif-dikonsumsi-usai-perayaan-imlek-y0Q7IqFb5N.jpg
7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966106/7-jus-untuk-turunkan-kadar-kolesterol-cegah-stroke-dan-serangan-jantung-mjBsuCNnJf.jpg
7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/483/2962929/4-minuman-penurun-kolesterol-tinggi-dijamin-ampuh-QUf9umkktJ.jpg
4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement