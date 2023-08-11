7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Wanita, Sering Lelah Salah Satunya

TUJUH gejala kolestrol tinggi pada wanita perlu diwaspadai. Pasalnya, ini merupakan suatu kondisi ketika kadar kolestrol di dalam darah melebihi batas normal. Kadar kolestrol normalnya adalah kurang dari 200mg/dl.

Penyebab kolestrol tinggi bisa dari banyaknya mengonsumsi makanan berlemak atau bisa juga karena kelebihan berat badan. Seseorang yang memiliki pola hidup tidak sehat cenderung terkena kolestrol tinggi.

Sehingga perlu disadari, jika ada gejala saat kolestrol meningkat, berikut merupakan ciri gejala kolestrol tinggi pada wanita.

Gejala kolestrol tinggi pada wanita

1. Sering merasa lelah

Kadar kolestrol tinggi mengakibatkan aliran darah tidak lancar sehingga oksigen dalam tubuh tidak berjalan normal yang menyebabkan anda mudah mengantuk dan badan cepat terasa lelah.

2. Kesemutan

Kadar kolestrol yang meningkat akan membuat anda sering merasakan kesemutan hal tersebut merupakan ciri peredaran darah yang tidak lancar sehingga terganggunya aliran normal darah ke saraf yang menyebabkan kesemutan.

3. Sakit pada rahang

Sakit pada rahang terjadi karena terhambatnya suplai darah ke bagian jantung dan otak. Biasanya sakit pada rahang ini disertai dengan nyeri pada dada.