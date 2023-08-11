Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Wanita, Sering Lelah Salah Satunya

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:00 WIB
7 Gejala Kolestrol Tinggi pada Wanita, Sering Lelah Salah Satunya
Ilustrasi gejala kolesterol tinggi pada wanita. (Foto: Freepik)
A
A
A

TUJUH gejala kolestrol tinggi pada wanita perlu diwaspadai. Pasalnya, ini merupakan suatu kondisi ketika kadar kolestrol di dalam darah melebihi batas normal. Kadar kolestrol normalnya adalah kurang dari 200mg/dl.

Penyebab kolestrol tinggi bisa dari banyaknya mengonsumsi makanan berlemak atau bisa juga karena kelebihan berat badan. Seseorang yang memiliki pola hidup tidak sehat cenderung terkena kolestrol tinggi.

Sehingga perlu disadari, jika ada gejala saat kolestrol meningkat, berikut merupakan ciri gejala kolestrol tinggi pada wanita.

Gejala kolestrol tinggi pada wanita

1. Sering merasa lelah

Kadar kolestrol tinggi mengakibatkan aliran darah tidak lancar sehingga oksigen dalam tubuh tidak berjalan normal yang menyebabkan anda mudah mengantuk dan badan cepat terasa lelah.

Kolesterol

2. Kesemutan

Kadar kolestrol yang meningkat akan membuat anda sering merasakan kesemutan hal tersebut merupakan ciri peredaran darah yang tidak lancar sehingga terganggunya aliran normal darah ke saraf yang menyebabkan kesemutan.

3. Sakit pada rahang

Sakit pada rahang terjadi karena terhambatnya suplai darah ke bagian jantung dan otak. Biasanya sakit pada rahang ini disertai dengan nyeri pada dada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/483/3033606/kenali-jenis-sayuran-yang-tidak-boleh-dikonsumsi-pengidap-kolesterol-H5tAqPrYFn.jpg
Kenali Jenis Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Pengidap Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986253/catat-kebiasaan-ini-bisa-bikin-kolesterol-meningkat-saat-berpuasa-fTD4ROFoTp.jpg
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968088/5-jus-penurun-kolesterol-efektif-tanpa-harus-minum-obat-TL6XyXITre.jpg
5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968090/7-makanan-penurun-kolesterol-efektif-dikonsumsi-usai-perayaan-imlek-y0Q7IqFb5N.jpg
7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966106/7-jus-untuk-turunkan-kadar-kolesterol-cegah-stroke-dan-serangan-jantung-mjBsuCNnJf.jpg
7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/483/2962929/4-minuman-penurun-kolesterol-tinggi-dijamin-ampuh-QUf9umkktJ.jpg
4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement