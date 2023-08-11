Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan untuk Redakan Nyeri Haid, Konsumsi Cokelat dan Banyak Air Putih

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |04:30 WIB
5 Makanan untuk Redakan Nyeri Haid, Konsumsi Cokelat dan Banyak Air Putih
Makanan untuk redakan nyeri haid. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SETIAP wanita kerap mengalami nyeri saat haid. Nyeri haid biasanya dirasakan dibagian bawah perut, sementara bagian punggung dan pinggul juga akan terasa pegal-pegal.

Nyeri haid ini terjadi karena adanya kotraksi pada otot-otot rahim yang kuat yang dapat membuat aliran darah mengalir dengan lancar. Alhasil kondisi ini menyebabkan perut terasa kram.

Rasa nyeri saat haid ini sebenarnya bisa diredakan dengan mengonsumsi makanan tertentu. Dilansir dari halaman resmi timesofindia, Minggu (13/08/2023) berikut lima Makanan yang dapat meredakan nyeri haid.

1. Mengonsumsi Coklat

Jika kalian merasa nyeri saat haid, jangan lupa untuk memakan coklat,karena coklat dapat menghibur meredakan nyeri haid.

nyeri saat haid

Coklat mengandung magnesium yang tinggi sehingga dapat melemaskan otot dan memberikan ledakan energi yang dapat membantu meredakan rasa sakit pada nyeri haid. Zat tembaga pada coklat ini mengandung endorphin yaitu zat kimia yang dapat menghilangkan rasa sakit pada haid ketika datang.

2. Minum Air putih

Jika kalian merasa nyeri saat haid jangan lupa untuk meminum air putih dalam jumlah banyak. Sebab air putih dapat mengeluarkan racun dalam tubuh dan mencegah perut kembung yang dapat meredakan nyeri haid pada bagian perut bawah selama menstruasi.

3. Memakan Pisang, Kiwi dan Nanas

Memakan pisang, kiwi dan nanas salah satu untuk meredakan nyeri haid karena ketiga buah ini mengandung vitamin B6 yang membantu melawan nyeri haid.

Halaman:
1 2
      
