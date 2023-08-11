Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Ejakulasi Dini, Penyakit yang Kerap Dialami Pria saat Berhubungan

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:00 WIB
Mengenal Ejakulasi Dini, Penyakit yang Kerap Dialami Pria saat Berhubungan
Mengenal ejakulasi dini. (Foto: Freepik.com)
EJAKULASI dini merupakan hal yang dialami ketika seseorang mengalami orgasme lebih cepat sebelum atau kurang dari satu menit setelah mulai berhubungan.

Ejakulasi dini lebih umum dialami oleh pria, dan hal ini bisa saja membuat mereka menjadi frustasi akibat merasa malu. Sekira 30 persen hingga 40 persen, pria mengalami kondisi ini selama hidupnya. Namun tidak perlu khawatir jika ejakulasi dini hanya terjadi sesekali saja.

Dilansir dari halaman resmi WebMD pada Senin (14/8/2023) berikut beberapa gejala, penyebab, faktor risiko, dan pencegahan untuk ejakulasi dini:

1. Gejala ejakulasi dini

Gejala utama pada ejakulasi dini adalah ketika kamu tidak mampu menunda ejakulasi lebih dari tiga menit setelah melakukan penerstrasi awal. Namun hal ini mungkin terjadi pada semua situasi seksual.

Ejakulasi dini

2. Penyebab ejakulasi dini

Ejakulasi dini tidak memiliki penyebab yang pasti atau benar-benar diketahui. Biasanya terjadi pada pria yang memiliki kadar serotonin kimiawi rendah di otak, sehingga mereka cenderung membutuhkan waktu lebih singkat untuk ejakulasi.

Namun beberapa kondisi fisik juga dapat menyebabkan ejakulasi dini seperti:

  • Tingkat hormon yang tidak biasa
  • Peradangan atau infeksi pada prostat atau uretra
  • Faktor genetik yang diwarisi dari orang tua
  • Masalah pada pria dengan disfungsi ereksi

3. Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini

Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini dapat berupa faktor emosional seperti:

  • Depresi
  • Mengalami kecemasan
  • Kesalahan dalam berhubungan badan
  • Masalah hubungan
  • Kurang percaya diri pada kemampuan
  • Kekhawatiran akan kepuasan seksual pasangan
  • Perasaan negatif

