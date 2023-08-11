Mengenal Ejakulasi Dini, Penyakit yang Kerap Dialami Pria saat Berhubungan

EJAKULASI dini merupakan hal yang dialami ketika seseorang mengalami orgasme lebih cepat sebelum atau kurang dari satu menit setelah mulai berhubungan.
Ejakulasi dini lebih umum dialami oleh pria, dan hal ini bisa saja membuat mereka menjadi frustasi akibat merasa malu. Sekira 30 persen hingga 40 persen, pria mengalami kondisi ini selama hidupnya. Namun tidak perlu khawatir jika ejakulasi dini hanya terjadi sesekali saja.
Dilansir dari halaman resmi WebMD pada Senin (14/8/2023) berikut beberapa gejala, penyebab, faktor risiko, dan pencegahan untuk ejakulasi dini:
1. Gejala ejakulasi dini
Gejala utama pada ejakulasi dini adalah ketika kamu tidak mampu menunda ejakulasi lebih dari tiga menit setelah melakukan penerstrasi awal. Namun hal ini mungkin terjadi pada semua situasi seksual.
2. Penyebab ejakulasi dini
Ejakulasi dini tidak memiliki penyebab yang pasti atau benar-benar diketahui. Biasanya terjadi pada pria yang memiliki kadar serotonin kimiawi rendah di otak, sehingga mereka cenderung membutuhkan waktu lebih singkat untuk ejakulasi.
Namun beberapa kondisi fisik juga dapat menyebabkan ejakulasi dini seperti:
3. Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini
Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini dapat berupa faktor emosional seperti: