Mengenal Ejakulasi Dini, Penyakit yang Kerap Dialami Pria saat Berhubungan

EJAKULASI dini merupakan hal yang dialami ketika seseorang mengalami orgasme lebih cepat sebelum atau kurang dari satu menit setelah mulai berhubungan.

Ejakulasi dini lebih umum dialami oleh pria, dan hal ini bisa saja membuat mereka menjadi frustasi akibat merasa malu. Sekira 30 persen hingga 40 persen, pria mengalami kondisi ini selama hidupnya. Namun tidak perlu khawatir jika ejakulasi dini hanya terjadi sesekali saja.

Dilansir dari halaman resmi WebMD pada Senin (14/8/2023) berikut beberapa gejala, penyebab, faktor risiko, dan pencegahan untuk ejakulasi dini:

1. Gejala ejakulasi dini

Gejala utama pada ejakulasi dini adalah ketika kamu tidak mampu menunda ejakulasi lebih dari tiga menit setelah melakukan penerstrasi awal. Namun hal ini mungkin terjadi pada semua situasi seksual.

2. Penyebab ejakulasi dini

Ejakulasi dini tidak memiliki penyebab yang pasti atau benar-benar diketahui. Biasanya terjadi pada pria yang memiliki kadar serotonin kimiawi rendah di otak, sehingga mereka cenderung membutuhkan waktu lebih singkat untuk ejakulasi.

Namun beberapa kondisi fisik juga dapat menyebabkan ejakulasi dini seperti:

Tingkat hormon yang tidak biasa

Peradangan atau infeksi pada prostat atau uretra

Faktor genetik yang diwarisi dari orang tua

Masalah pada pria dengan disfungsi ereksi

3. Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini

Faktor risiko yang mempengaruhi ejakulasi dini dapat berupa faktor emosional seperti: