Viral Gadis Punya Kulit Bersisik, Apa Itu Iktiosis?

VIRAL di media sosial seorang gadis asal Jawa Tengah memiliki kondisi kulit bersisik. Momen itu dibagikan oleh akun Instagram dokter dan influencer Nicho Saputra Nugraha.

Dalam keterangan fotonya, gadis berinisial N itu memiliki kelainan kulit bernama iktiosis, di mana kondisi kulitnya kering, kasar dan bersisik. Lalu, apa itu iktiosis?

Dilansir dari Niams.nih.gov, iktiosis merupakan kelainan kulit yang menyebabkan kulit kering dan gatal. Dari fisiknya sendiri penderita iktiosis akan mengalami kulit kasar merah, dan bersisik.

Gejala iktiosis

Gejala iktiosis sendiri bisa dilihat dari ringan hingga berat. Namun gejala umum yang dirasakan adalah gatal, kulit kering, kemerahan pada kulit, kulit pecah-pecah, hingga bersisik.

Adapun gejala lain dari iktiosis seperti kulit terasa melepuh hingga menyebabkan luka, rambut rontok, mata kering, sulit berkeringat karena sisik di kulit menyumbat kelenjar keringat, hingga sulit mendengar.

Penyebab iktiosis

Kebanyakan orang mengalami iktiosis karena faktor genetik dari orangtuanya. Namun ada juga gangguan iktiosis yang disebabkan gangguan media lain atau pengaruh obat-obatan tertentu.

Biasanya orang normal selalu berganti kulit untuk menghasilkan kulit baru yang lebih sehat. Namun bagi penderita iktiosis, gen yang bermutasi mengubah pertumbuhan kulit normal dan siklus pergantian kulit.