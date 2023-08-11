Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Gadis Punya Kulit Bersisik, Apa Itu Iktiosis?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:09 WIB
Viral Gadis Punya Kulit Bersisik, Apa Itu Iktiosis?
Gadis mengidap iktiosis. (Foto: Instagram)
A
A
A

VIRAL di media sosial seorang gadis asal Jawa Tengah memiliki kondisi kulit bersisik. Momen itu dibagikan oleh akun Instagram dokter dan influencer Nicho Saputra Nugraha.

Dalam keterangan fotonya, gadis berinisial N itu memiliki kelainan kulit bernama iktiosis, di mana kondisi kulitnya kering, kasar dan bersisik. Lalu, apa itu iktiosis?

 idap iktiosis

Dilansir dari Niams.nih.gov, iktiosis merupakan kelainan kulit yang menyebabkan kulit kering dan gatal. Dari fisiknya sendiri penderita iktiosis akan mengalami kulit kasar merah, dan bersisik.

 BACA JUGA:

Gejala iktiosis

Gejala iktiosis sendiri bisa dilihat dari ringan hingga berat. Namun gejala umum yang dirasakan adalah gatal, kulit kering, kemerahan pada kulit, kulit pecah-pecah, hingga bersisik.

Adapun gejala lain dari iktiosis seperti kulit terasa melepuh hingga menyebabkan luka, rambut rontok, mata kering, sulit berkeringat karena sisik di kulit menyumbat kelenjar keringat, hingga sulit mendengar.

 BACA JUGA:

Penyebab iktiosis

Kebanyakan orang mengalami iktiosis karena faktor genetik dari orangtuanya. Namun ada juga gangguan iktiosis yang disebabkan gangguan media lain atau pengaruh obat-obatan tertentu.

Biasanya orang normal selalu berganti kulit untuk menghasilkan kulit baru yang lebih sehat. Namun bagi penderita iktiosis, gen yang bermutasi mengubah pertumbuhan kulit normal dan siklus pergantian kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811//dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185660//dian_sastro-iCPh_large.jpg
Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Gelang Mirip Ular Rp2 Miliar, Ini 6 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement