Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Mencegah Serangan Jantung, Olahraga Teratur Jadi Kunci Utama

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:30 WIB
7 Cara Mencegah Serangan Jantung, Olahraga Teratur Jadi Kunci Utama
Cara mencegah serangan jantung. (Foto:Freepik.com)
A
A
A

SERANGAN jantung bisa terjadi dan menimpa siapa saja tanpa memandang usia. Hal ini terjadi ketika sesuatu menghalangi aliran darah ke jantung sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

Dilansir dari halaman WebMD, Minggu (13/8/2023) untuk menjaga penyakit jantung agar tidak semakin buruk serta mencegah serangan jantung lain, maka ada baiknya mengikuti saran dokter.

Meski demikian, seseorang mungkin perlu mengubah gaya hidup. Berikut adalah beberapa perubahan yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko terkena serangan jantung:

1. Berhenti merokok

Merokok secara dramatis meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bicaralah dengan dokter tentang cara berhenti merokok. Anda juga akan membantu teman dan keluarga Anda, karena asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung.

2. Jaga berat badan yang sehat

Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, Anda tidak perlu kurus untuk mengurangi risiko serangan jantung atau stroke, tetapi dokter merekomendasikan untuk penurunan berat badan.

Serangan Jantung

Jika berat badan turun lima sampai 10 persen dari berat badan Anda, Anda akan meningkatkan angka kolesterol dan menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah.

3. Olahraga

Aktivitas fisik moderat menurunkan kemungkinan serangan jantung. Ini juga dapat mengurangi tekanan darah dan LDL atau kolesterol 'jahat', meningkatkan HDL atau kolesterol "baik", dan membantu Anda tetap pada berat badan yang sehat.

30 menit latihan membuat jantung memompa setidaknya lima hari seminggu. Jalan cepat atau berenang juga pilihan yang baik. Pada dua hari lainnya, lakukan latihan kekuatan, seperti mengangkat beban.

4. Makan sayur dan buah

Isi piring Anda dengan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak, seperti unggas tanpa kulit. Juga asupan biji-bijian, seperti oatmeal, quinoa, dan beras merah, dan fish, terutama yang mengandung asam lemak omega-3, seperti salmon, trout, dan herring.

Alpukat, minyak zaitun, dan biji rami juga memiliki omega-3, seperti halnya beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Produk susu bebas lemak atau rendah lemak seperti susu, yogurt, dan keju juga merupakan pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jantung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067684/apa-itu-kardiomiopati-kelainan-yang-dapat-picu-terjadi-gagal-jantung-ig0sjcFW1I.jpg
Apa Itu Kardiomiopati, Kelainan yang Dapat Picu Terjadi Gagal Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041846/masayu-anastasia-beberkan-kondisi-lembu-usai-terkena-serangan-jantung-wqwxwRPMK9.jpg
Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/481/3032354/filipina-bakal-larang-warganya-bikin-konten-mukbang-imbas-meninggalnya-konten-kreator-dongz-E0lYEp8hzz.jpg
Filipina Bakal Larang Warganya Bikin Konten Mukbang, Imbas Meninggalnya Konten Kreator Dongz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029352/dokter-duga-kematian-zhang-zhi-jie-akibat-henti-jantung-ini-penjelasannya-zh42RAs7gp.jpg
Dokter Duga Kematian Zhang Zhi Jie Akibat Henti Jantung, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/487/3028763/dokter-richard-lee-kecewa-dengan-penanganan-tim-medis-saat-bantu-atlet-badminton-zhang-zhi-jie-ini-alasannya-TfJ44nJcAt.jpg
Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/483/3017258/olahraga-pasca-operasi-jantung-aman-keht2BkMiv.jpg
Olahraga Pasca Operasi Jantung, Aman?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement