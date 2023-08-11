7 Cara Mencegah Serangan Jantung, Olahraga Teratur Jadi Kunci Utama

SERANGAN jantung bisa terjadi dan menimpa siapa saja tanpa memandang usia. Hal ini terjadi ketika sesuatu menghalangi aliran darah ke jantung sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

Dilansir dari halaman WebMD, Minggu (13/8/2023) untuk menjaga penyakit jantung agar tidak semakin buruk serta mencegah serangan jantung lain, maka ada baiknya mengikuti saran dokter.

Meski demikian, seseorang mungkin perlu mengubah gaya hidup. Berikut adalah beberapa perubahan yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko terkena serangan jantung:

1. Berhenti merokok

Merokok secara dramatis meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bicaralah dengan dokter tentang cara berhenti merokok. Anda juga akan membantu teman dan keluarga Anda, karena asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung.

2. Jaga berat badan yang sehat

Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, Anda tidak perlu kurus untuk mengurangi risiko serangan jantung atau stroke, tetapi dokter merekomendasikan untuk penurunan berat badan.

Jika berat badan turun lima sampai 10 persen dari berat badan Anda, Anda akan meningkatkan angka kolesterol dan menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah.

3. Olahraga

Aktivitas fisik moderat menurunkan kemungkinan serangan jantung. Ini juga dapat mengurangi tekanan darah dan LDL atau kolesterol 'jahat', meningkatkan HDL atau kolesterol "baik", dan membantu Anda tetap pada berat badan yang sehat.

30 menit latihan membuat jantung memompa setidaknya lima hari seminggu. Jalan cepat atau berenang juga pilihan yang baik. Pada dua hari lainnya, lakukan latihan kekuatan, seperti mengangkat beban.

4. Makan sayur dan buah

Isi piring Anda dengan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak, seperti unggas tanpa kulit. Juga asupan biji-bijian, seperti oatmeal, quinoa, dan beras merah, dan fish, terutama yang mengandung asam lemak omega-3, seperti salmon, trout, dan herring.

Alpukat, minyak zaitun, dan biji rami juga memiliki omega-3, seperti halnya beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Produk susu bebas lemak atau rendah lemak seperti susu, yogurt, dan keju juga merupakan pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jantung.