HOME WOMEN HEALTH

10 Ciri-Ciri Hamil Anak Perempuan yang Akurat, Bisa Dilihat dari Bentuk Perut

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:50 WIB
10 Ciri-Ciri Hamil Anak Perempuan yang Akurat, Bisa Dilihat dari Bentuk Perut
Ciri-ciri hamil anak perempuan yang akurat. (Foto: Freepik)
A
A
A

CIRI-ciri hamil anak perempuan yang akurat sering kali menjadi pertanyaan wanita hamil. Apalagi bagi pasangan yang memang menginginkan anak perempuannya berjenis kelamin perempuan.

Anak sejatinya adalah anugrah dari Tuhan. Mau laki-laki atau perempuan itu sama saja, terpenting bayi dan ibunya sehat.

Meski begitu, tidak dipungkiri pula bahwa ada sebagian pasangan yang ingin anak pertamanya lahir berjenis kelamin perempuan.

Lantas, ciri-ciri hamil anak perempuan itu seperti apa sih?

Perempuan hamil

1. Bentuk Perut

Ciri-ciri hamil anak perempuan yang akurat pertama bisa dilihat dari bentuk perut. Pasalnya, bentuk perut kandungan yang condong menonjol ke atas dan melebar ke tengah. Secara ilmiah

2. Kondisi Kulit dan Rambut

Banyak orang percaya jika memiliki kondisi kulit berminyak dan rambut yang kusam itu berarti sang ibu tengah mengandung anak perempuan.

3. Detak Jantung Bayi Lebih Cepat

Kecepatan detak jantung bayi pada kandungan itu tergantung usia kehamilan sang ibu. Namun, detak jantung bayi lebih dari 140 denyut permenit dipercaya jika ibu hamil tersebut mengandung anak perempuan.

4. Ngidam Makanan Manis

Ciri ini belum terbukti secara ilmiah, tetapi biasanya ibu yang mengandung anak perempuan cenderung selalu menginginkan makanan manis. Sedangkan anak laki-laki cenderung menginginkan makanan asin.

