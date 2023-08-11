Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Serangan Jantung, Penyakit yang Bisa Sebabkan Kematian pada Manusia

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |07:30 WIB
Mengenal Serangan Jantung, Penyakit yang Bisa Sebabkan Kematian pada Manusia
Mengenal serangan jantung. (foto: Freepik.com)
A
A
A

SERANGAN jantung terjadi ketika sesuatu menghalangi aliran darah ke jantung sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Serangan jantung juga disebut infark miokard (MI).

'Myo' berarti otot, 'kardial' mengacu pada jantung, dan 'infark' berarti kematian jaringan karena kurangnya suplai darah. Kematian jaringan ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otot jantung.

Dilansir dari halaman WebMD.com pada Minggu (13/8/2023). Berikut beberapa fakta menarik seputar serangan jantung.

1. Gejala Serangan Jantung

Gejala serangan jantung meliputi:

Ketidaknyamanan, tekanan, berat, sesak, meremas, atau nyeri di dada atau lengan atau di bawah tulang dada

  • Ketidaknyamanan yang masuk ke punggung, rahang, tenggorokan, atau lengan
  • Kepenuhan, gangguan pencernaan, atau perasaan tersedak (mungkin terasa seperti mulas)
  • Berkeringat, sakit perut, muntah, atau pusing
  • Kelemahan parah, kecemasan, kelelahan, atau sesak napas
  • Detak jantung cepat atau tidak merata
Serangan Jantung

2. Penyebab Serangan Jantung

Otot jantung membutuhkan pasokan konstan darah kaya oksigen. Arteri koroner memberi jantung suplai darah penting. Jika memiliki penyakit arteri koroner, arteri tersebut menjadi sempit, dan darah tidak dapat mengalir sebagaimana mestinya.

Ketika suplai darah tersumbat, seseorang akan mengalami serangan jantung. Lemak, kalsium, protein, dan sel-sel inflamasi menumpuk di arteri dan membentuk plak. Endapan plak ini keras di luar dan lembut di dalam.

Halaman:
1 2
      
