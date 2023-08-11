Apakah Jus Timun Bisa Turunkan Kadar Asam Urat?

ASAM urat merupakan salah satu kondisi masalah kesehatan yang ditakuti banyak orang. Penderitanya akan mengalami rasa linu berlebih pada bagian sendi, hingga harus menjaga pola makan agar tak memperparah kondisi tersebut.

Dilansir Mayo Clinic, asam urat adalah bentuk radang sendi yang umum dan kompleks yang dapat menyerang siapa saja. Ini ditandai dengan serangan rasa sakit yang tiba-tiba dan parah, pembengkakan, kemerahan dan nyeri pada satu atau lebih persendian, paling sering di jempol kaki.

Beberapa asupan baik makanan dan minuman pun juga memengaruhi kondisi asam urat pada tubuh. Salah satunya yang dipercaya bisa menurunkan kadar asam urat pada tubuh ialah jus timun.

Lantas, apakah jus timun bisa menurunkan kadar asam urat pada tubuh?

Dilansir India TV, timun diyakini sebagai salah satu sayuran yang bisa menurunkan asam urat sehingga dianjurkan dikonsumsi para penderitanya.

Makan mentimun secara teratur membantu mengeluarkan purin dari tubuh Anda. Ini dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh Anda dengan membantu mengeluarkan senyawa dari darah.

Dilansir India Times, minum jus mentimun dengan sedikit jeruk nipis dapat membantu mendetoksifikasi hati, ginjal, dan mengurangi kadar asam urat dalam aliran darah. Ini karena adanya potasium dan fosfor yang membantu detoksifikasi ginjal dan membantu meningkatkan fungsi ginjal yang selanjutnya membantu membuang racun dari tubuh.