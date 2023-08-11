10 Tanda-Tanda Hamil Muda Minggu Pertama dan Ciri-cirinya

TANDA-tanda hamil muda minggu pertama biasa ditandai dengan telat menstruasi. Namun, itu bukanlah satu-satunya tanda kehamilan karena banyak wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur.

Ada beberapa tanda-tanda kehamilan yang sering kali tidak disadari, misalnya seperti payudara yang terasa kencang. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengenali tanda-tanda kehamilan.

Penasaran seperti apa tanda-tanda dan ciri-ciri hamil muda pada minggu pertama? Simak artikel berikut ini, Jumat (11/8/2023).

10 Tanda- tanda Hamil Muda Minggu Pertama

1. Terlambat Menstruasi

Tanda-tanda hamil muda yang paling umum adalah terlambatnya menstruasi. Saat terjadinya kehamilan seseorang tidak akan mengalami haid.

Siklus haid tidak akan berjalan pada biasanya dikarenakan pertemuan ovum dan sperma. Menstruasi umumnya akan berhenti di empat minggu setelah terjadinya pembuahan. Namun, perlu diketahui terlambat menstruasi juga bisa dikarenakan oleh faktor hormonal.

BACA JUGA: 7 Makanan yang Direkomendasikan untuk Dikonsumsi Ibu Hamil Muda

2. Perubahan Pada Payudara

Perubahan yang terjadi pada payudara dapat menjadi salah satu faktor tanda awal kehamilan. Diminggu pertama kehamilan biasanya payudara akan membesar, tidak hanya itu payudara akan terasa gatal, warna puting akan menggelap dan puting lebih menonjol juga akan dirasakan ketika masa kehamilan minggu pertama. Hal itu terjadi karena adanya perubahan hormon.

3. Terasa Mual dan Muntah

Tanda-tanda hamil yang umum dirasakan adalah mual dan muntah. Meski seringnya terjadi di pagi hari mual juga dapat terjadi di sore atau malam hari. Ketika di dalam perut terdapat janin, tubuh dapat menganggapnya sebagai benda asing, akibatnya beberapa ibu hamil muda yang mengalami mual dan muntah terutama di awal masa kehamilan.

4. Muncul Flek dan Kram Perut

Apabila mengalami keluar flek darah setelah terjadi pembuahan, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu tanda-tanda hamil. Sebab sel telur yang dibuahi akan berkembang pada minggu-minggu awal untuk membentuk organ tubuh janin, ada proses implentasi di dinding Rahim yang dapat menyebabkan pendarahan. Jika mengalami flek darah pada awal kehamilan itu merupkan sesuatu yang wajar. Begitu juga dengan kram perut

karena banyak aktivitas yang terjadi di dalam perut sehingga tubuh membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

5. Sering Buang Air Kecil

Sering buang air kecil menjadi salah satu tanda hamil muda yang tidak disadari. Gejala ini biasanya muncul pada enam sampai delapan minggu setelah sel telur dibuahi. Seiring bertambahnya usia kehamilan seorang ibu akan mengalami peningkatan intensitas buang air kecil karena ukuran Rahim yang membesar akan menekan kandung kemih.

Nah, itulah tanda-tanda hamil muda minggu pertama yang perlu diketahui wanita, khususnya ibu muda.