HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Cacingan, Bisa Turunkan Berat Badan hingga Anemia

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:30 WIB
Mengenal Penyakit Cacingan, Bisa Turunkan Berat Badan hingga Anemia
Mengenal penyakit cacingan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CACINGAN adalah salah satu penyakit di mana terdapat parasit di dalam perut manusia yang membuat tubuh menjadi terinfeksi.

Hal ini terjadi karena adanya asupan makanan yang tidak baik dan membuat tubuh kita menjadi lemah dan mual.

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (13/08/2023) berikut hal menarik seputar cacingan.

1. Gejala Cacingan

Seorang yang menderita cacingan tidak mempuyai gejala apapun tapi secara umum cacing benang dan cacing pita mempuyai gejala yaitu :

Cacingan

Gejala cacing benang

Seorang yang terkena penyakit cacing benang disebut sebagi cacing kremi yang dimana gejalanya yaitu menimbulkan gatal-gatal dibagian bawah,kehilangan nafsu makan,dan kurang tidur.

Gejala cacing Pita

Untuk gejala cacing pita ini hanya menimbulkan gejala dengan waktu yang lama setelah terkena infeksi berat, gejala yang didapat yaitu diare, kelelahan, sakit perut, enurunan badan dan anemia.

2. Penyebab Cacingan

Penyebab cacingan ini yaitu dimana asupan makanan yang tidak baik dan mengandung zat-zat makanan yang berbahaya yang membuat perut kita merasakan sakit dan juga lingkungan yang tidak sehat sehingga membuat tubuh kita merasakan gatal-gatal.

Halaman:
1 2
      
