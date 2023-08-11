Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Tips Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:43 WIB
6 Tips Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami
Minum air putih agar ginjal sehat. (Foto: Freepik)
A
A
A

KESEHATAN ginjal harus dijaga dengan baik. Apalagi ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting sebab memiliki beberapa fungsi penting.

Ginjal dalam tubuh berfungsi jadi penyaring limbah metabolisme, mengontrol cairan mengatur sel darah merah dan mengendalikan tekanan darah.

minum air putih

Beberapa kebiasaan yang kita lakukan perlahan–lahan dapat merusak ginjal. Kerusakan dimulai dari penurunan fungsi ginjal atau mengalami gagal ginjal tidak yang tidak berfungsi. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan ginjal secara alami.

 BACA JUGA:

Penasaran bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal secara alami?

1. Mengonsumsi makanan sehat

Orang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas sangat mudah terkena penyakit ginjal. Perhatikan pemberian garam sebagai penyedap rasa. Rekomendasi asupan garam dalam sehari adalah lima sampai enam gram (1 sendok teh).

2. Minum air putih yang cukup

Anjuran asupan air putih adalah meminum delapan gelas per hari atau kurang lebih dua liter per hari. Air putih dapat membantu mengeluarkan zat beracun dan natrium melalui ginjal. Dengan mengonsumsi air putih yang cukup maka akan menurunkan risiko terkena penyakit ginjal.

 BACA JUGA:

3. Hindari rokok

Dengan merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal. Makin sedikit darah yang mencapai ginjal,maka fungsi ginjal yang normal akan menurun. Merokok juga dapat meningkatkan risiko mengalami kanker ginjal sekitar 50 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/482/3173181//ginjal-M24W_large.jpg
Angka Kematian Pasien Cuci Darah Setelah 5 Tahun Tinggi, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/519/3162274//ginjal-Fe8N_large.jpg
Jual Ginjal ke India, PN Sidoarjo Vonis Tiga Terdakwa 2 hingga 3 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/481/3159889//ginjal-WzZM_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/483/3156215//gagal_ginjal-uKOM_large.jpg
Kenapa Konsumsi Minuman Manis Bisa Bikin Gagal Ginjal? Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150516//gagal_ginjal-qcAC_large.jpg
Hati-Hati! Minum Obat Pereda Nyeri Tanpa Resep Dokter Picu Gagal Ginjal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement