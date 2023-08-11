6 Tips Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami

KESEHATAN ginjal harus dijaga dengan baik. Apalagi ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting sebab memiliki beberapa fungsi penting.

Ginjal dalam tubuh berfungsi jadi penyaring limbah metabolisme, mengontrol cairan mengatur sel darah merah dan mengendalikan tekanan darah.

Beberapa kebiasaan yang kita lakukan perlahan–lahan dapat merusak ginjal. Kerusakan dimulai dari penurunan fungsi ginjal atau mengalami gagal ginjal tidak yang tidak berfungsi. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan ginjal secara alami.

BACA JUGA:

Penasaran bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal secara alami?

1. Mengonsumsi makanan sehat

Orang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas sangat mudah terkena penyakit ginjal. Perhatikan pemberian garam sebagai penyedap rasa. Rekomendasi asupan garam dalam sehari adalah lima sampai enam gram (1 sendok teh).

2. Minum air putih yang cukup

Anjuran asupan air putih adalah meminum delapan gelas per hari atau kurang lebih dua liter per hari. Air putih dapat membantu mengeluarkan zat beracun dan natrium melalui ginjal. Dengan mengonsumsi air putih yang cukup maka akan menurunkan risiko terkena penyakit ginjal.

BACA JUGA:

3. Hindari rokok

Dengan merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal. Makin sedikit darah yang mencapai ginjal,maka fungsi ginjal yang normal akan menurun. Merokok juga dapat meningkatkan risiko mengalami kanker ginjal sekitar 50 persen.