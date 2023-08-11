6 Obat Herbal Untuk Menurunkan Gula Darah, Salah Satunya Gingseng





PENGIDAP diabetes harus menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat, ini harus dilakukan guna menghindari lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba.

Apalagi, tubuh penderita diabetes tidak dapat menggunakan atau membuat hormon insulin, yang diperlukan untuk menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat.

Memanfaatkan tanaman herbal bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan gula darah secara alami.

Faktanya, herbal memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol tekanan darah, dan banyak lagi.

Dilansir dari Healthshots.com berikut ini ramuan herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Rosemary

Selain untuk menambahkan aroma sedap pada makanan seperti sup dan kari. Rosemary juga ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap rendah. Selain itu rosemary juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mampu mengendalikan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.

BACA JUGA:

2. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

3. Gurmar

Sejak dahulu kala, ramuan ini telah digunakan dalam pengobatan diabetes Ayurveda di India. Gurmar mengandung asam gimnemik, kandungan ini mampu menghalangi pengecap di lidah untuk merespons makanan manis. Hal ini membantu mengendalikan keinginan mengidam gula. Ramuan ini juga membantu menghilangkan kelebihan glukosa dari aliran darah.

BACA JUGA:

4. Sage

Sage bisa membantu menurunkan kadar gula darah, terutama dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Menambahkan tumbuhan sage dalam rangkaian diet bisa meningkatkan sekresi insulin dan menjaga kadar gula darah penyebab diabetes. Daun sage bisa anda konsumsi dengan cara dibuat menjadi teh.