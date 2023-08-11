Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Manfaat Buah Pepaya untuk Kesehatan, Salah Satunya Menurunkan Kolesterol

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:13 WIB
8 Manfaat Buah Pepaya untuk Kesehatan, Salah Satunya Menurunkan Kolesterol
Manfaat buah pepaya (Foto: Freepik)
A
A
A

BUAH pepaya merupakan salah satu jenis buah tropis yang kaya akan nutrisi dan memiliki sejumlah manfaat penting bagi kesehatan. Salah satu manfaat populernya adalah untuk meringankan sembelit.

Buah ini sangat mudah untuk dijumpai, dan sangat terjangkau. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi pepaya dikutip dari Lybrate.

pepaya

1. Anti-inflamasi

Berbagai mineral dan vitamin (A, B, C, K) dalam pepaya membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. Vitamin ini juga mempromosikan penyembuhan luka dan luka bakar.

2. Menurunkan Kolestrol

Pepaya mengandung antioksidan, flavonoid, dan serat yang membantu akumulasi kolesterol atau plak di arteri. Kandungan lipid dan trigliserida juga bisa dikurangi dengan konsumsi pepaya secara rutin.

3. Baik untuk Pencernaan

Enzim papain yang terkandung dalam pepaya cukup efektif dalam mengurangi kerusakan akibat makan junk food atau makanan berminyak.

Enzim ini membantu memecah protein, oleh karena itu berguna sebagai obat rumahan saat mengalami gangguan pencernaan. Pepaya juga kaya serat dan membantu meringankan sembelit.

4. Aman untuk Penderita Diabetes

Kandungan serat yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan rendah kalori (buah berukuran sedang mengandung sekitar 110 kalori) merupakan keuntungan bagi pasien diabetes.

5. Radang sendi

Berbagai mineral (kalium, kalsium, natrium, dan magnesium) dalam pepaya dapat membantu mengendalikan radang sendi dan nyeri tulang dan sendi dalam jangka panjang.

Halaman:
1 2
      
