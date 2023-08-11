4 Aktivitas Wisata Favorit Traveler di Taman Nasional Bunaken, Surga Bawah Laut Indonesia

Pemandangan bawah laut Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. (Instagram @bunaken.island)

TAMAN Nasional Bunaken menyajikan alam bawah yang indah. Meliputi padang rumput laut, terumbu karang, berbagai spesies ikan, mamalia laut, dan ekosistem pantai. Destinasi wisata sempurna bak kepingan surga di Sulawesi Utara.

Keindahan Taman Laut Bunaken bisa "menyihir" wisatawan. Berkunjung ke Bunaken, tak afdal rasanya jika menikmati keelokan alam bawah lautnya dengan snorkeling maupun scuba diving.

Ada beberapa aktivitas wisata yang sering dilakukan wisatawan di Taman Nasional Bunaken. Berikut ulasan MNC Portal Indonesia :

1. Banana Boat

Saat berkunjung ke Pantai Bunaken, wisatawan bisa menikmati sensasi naik banana boat. Kemanannya tertaga karena penumpang diberikan pelampung.

Taman Nasional Bunaken (MPI/Selvianus)

Banana boat kapasitasnya 5 sampai 10 penumpang. Boat karet itu akan melaju kencang di atas air dan bermanuver. Siap-siap memacu adrenaline.

2. Snorkeling atau Diving

Taman Laut Bunaken adalah surga buat penyuka snorkeling maupun diving untuk melihat keanekaragaman dan biodersivitas laut.

Snorkeling di Taman Laut Bunaken

Ada 20 spot untuk diving maupun snorkeling. Untuk titik penyelaman yang paling dalam mencapai 1.344 meter.