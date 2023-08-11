Rayakan HUT Ke-78 RI di Sabang, Ini Sederet Event Menarik yang Bisa Dinikmati Wisatawan

Goa Sarang, salah satu wisata menarik di Kota Sabang, Aceh. (Instagram @wisatasabang)

PEMERINTAH Kota Sabang, Aceh menggelar beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke 78 Republik Indonesia termasuk pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Event-event tersebut dikemas menarik sekaligus untuk menarik kunjungan wisatawan.

Wisatawan diajak ikut merayakan Hari Kemerdekaan di pulau titik nol kilometer Indonesia itu untuk meningkatkan nasionalisme.

"Rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ini merupakan bagian untuk meningkatkan nasionalisme, silaturrahmi dan merawat seni dan budaya daerah," kata Penjabat Wali Kota Sabang Reza Fahlevi seperti dikutip dari ANTARA, Senin (14/8/2023).

Salah satu kegiatannya adalah Anoi Itam Village Festival bertema Sunrise Land Of Sabang. Festival ini dikemas dengan kegiatan menarik buat wisatawan seperti camping ground, tarian opening piasan melaot, peluncuran logo wisata Gampong Anoi Itam, pameran produk unggulan Gampong, festival ikan bakar, lomba masak kuah engkot peuaweh, toet apam, lomba mamcing ikan, kenduri laot, zikir dan doa bersama.

"Kegiatan ini juga ditutup dengan doa bersama yang bertujuan untuk mendoakan para pejuang yang telah berjasa untuk Republik ini dan berharap Sabang terus maju guna menyejahterakan seluruh warganya," kata Reza yang juga Direktur Event Daerah Kemenparekraf RI.

Kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata Sabang tersebut akan berlangsung dari 14 sampai 16 Agustus 2023.

Tak hanya Anoi Itam Village Festival, Pemko Sabang juga menggelar beragam kegiatan lainnya yang yang tidak boleh dilewatkan.

Kabag Prokopim Setda Kota Sabang Ady Akmal Shiddiq mengatakan Penjabat Wali Kota Sabang Reza Fahlevi bersama Forkopimda setempat akan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut di kawasan Iboih dan Pulou Rubiah dalam rangka memeriahkan HUT ke 78 Republik Indonesia pada 15 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB.

“Ini merupakan bagian menggelorakan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat dari pulau ujung barat Indonesia,” katanya.