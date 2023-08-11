10 Tempat Paling Angker di Indonesia yang Jarang Diketahui, Nomor 5 Sampai Diangkat Jadi Film

SEJUMLAH tempat menjadi angker karena kisah horor yang terdapat di dalamnya, di mana masyarakat percaya bahwa terdapat makhluk halus ataupun hal ghaib menyeramkan yang berada di tempat tersebut.

Keangkeran tempat tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena pernah menjadi lokasi pembunuhan, bencana, gangguan makhluk halus, atau lainnya.

Lalu, mana saja tempat paling angker di Indonesia? Berikut ini ulasannya yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (13/8/2023).

1. TPU Jeruk Purut - Jakarta

Tempat angker di Indonesia pertama adalah Taman Pemakaman Umum atau TPU Jeruk Purut yang berada di Jakarta. Konon, TPU Jeruk Purut dihantui seorang pastor yang kepalanya dipenggal. Hantu tersebut dikatakan membawa kepalanya di tangan, dan diikuti anjing hitam besar yang akan menghantui siapa saja pengunjung yang mengelilingi makam tersebut!

Selain itu, terdapat spot berhantu lainnya yang cukup terkenal dari makam ini yakni adanya pohon kembar jeruk purut tinggi besar yang diyakini menjadi tempat bersemayam kuntilanak.

Keangkeran tersebut juga sampai-sampai membuat TPU Jeruk Purut diangkat ke dalam film horor legendaris dan kondang di Indonesia yakni ‘Hantu Jeruk Purut’, yang mengangkat misteri tentang TPU yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut.

2. Pelabuhan Ratu - Sukabumi

Sebagian masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan sosok Nyi Roro Kidul, makhluk ghaib yang digadang-gadang sebagai sosok penunggu sekaligus penguasa lautan Pantai Selatan.

Konon sang ratu bersemayam di Pelabuhan Ratu khususnya satu kamar di Hotel Samudera Beach nomor 308, dimana juga menjadi tempat bertapa sejumlah tokoh, termasuk kabarnya sosok sekaliber Ir.Soekarno!

Tempat ini pun terkenal angker karena beberapa kejadian orang hilang terseret ombak, terutama mereka yang memakai pakaian hijau yang digadang-gadang menjadi tumbal bagi sang ratu.

3. Lawang Sewu - Semarang

Tempat wisata sekaligus ikon bangunan Kota Semarang ini tidak hanya terkenal karena bangunan indah dengan arsitektur kuno khas Belanda nya, namun juga terdapat kisah horor dibalik gedung yang memiliki banyak pintu sehingga disebut ‘Lawang Sewu’ itu yang menjadikannya angker.

Konon terdapat seorang hantu noni belanda dengan wajah pucat dan berdarah-darah yang mondar-mandir gedung itu. Seringkali juga saat malam hari terdengar suara jeritan dan tangisan. Fenomena tersebut juga cukup terkenal tidak hanya di kalangan masyarakat setempat, namun juga beberapa pengunjung Lawang Sewu yang kebetulan dihantui.

4. Rumah Hantu Darmo - Surabaya

Bangunan mewah ini karena terkenal keangkerannya, sampai-sampai menjadi spot wisata horor yang ada di Surabaya!

Adapun Rumah Hantu Darmo atau RHD adalah sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan elit. Ada banyak cerita mistis terkait tempat ini, namun yang paling populer adalah pemilik rumah yang melakukan pesugihan namun tidak memberi sesajen atau tumbal hingga akhirnya sekeluarga dibunuh oleh jin!

Konon, orang yang melintasi RHD kerap melihat penampakan makhluk halus hingga beberapa kejadian kesurupan. Berani masuk dan menjelajahi rumah ini sendirian??!

5. Rumah Keluarga Tak Kasat Mata - Jogja

Rumah yang berlokasi di Jl. Wijaya Kusuma No.142, Jombor Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sesungguhnya berada di keramaian dan lokasi yang strategis.

Namun tempat tersebut kemudian dianggap menjadi salah satu rumah paling angker di Indonesia usai merebak kisah mengenai 'Keluarga Tak Kasat Mata' di forum KasKus mengenai betapa mencekamnya kondisi rumah tersebut di malam hari.

Kisah mistis tersebut kemudian diangkat ke layar lebar dalam judul yang sama di tahun 2017. Misteri tersebut kemudian mengundang rasa penasaran yang luar biasa dari publik hingga akhirnya keangkeran dari rumah tersebut benar-benar diakui, dimana pengunjung akan merasakan pengalaman ghaib dan mistis tersendiri saat mengunjungi tempat tersebut.

Kini rumah besar dari 'keluarga tak kasat mata' itu menjadi salah satu destinasi wisata horor yang terkenal di Jogja.