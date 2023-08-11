Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rayakan HUT RI dengan Menikmati Evening Buffet PHJ

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:25 WIB
Rayakan HUT RI dengan Menikmati Evening Buffet PHJ
Nikmati Evening Buffet di Park Hyatt Jakarta.
A
A
A

MELUANGKAN waktu bersama keluarga atau rekan serta sahabat sembari santap malam selalu menjadi momen istimewa. Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel Bintang enam di ibu kota memiliki fasilitas terbaik sehingga menjadi momen yang tak terlupakan.

Memeringati hari kemerdekaan Republik Indonesia, PHJ memberikan penawaran istimewa yakni Evening Buffet di Dining Room lantai 22 Park Hyatt Jakarta.

“Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, nikmati sajian kuliner yang nikmat dari seluruh nusantara. Manjakan diri dengan sajian seafood yang paling fresh, hidangan daerah otentik dari Indonesia dan Italia, dan berbagai makanan penutup yang menampilkan beragam warisan kuliner Indonesia,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Jumat (11/08/2023).

Penawaran istimewa ini dapat dinikmati sejak 16- 19 Agustus 2023 mulai Pukul 17.30 WIB dengan harga Rp465.000++/ person. Untuk reservasi silakan menghubungi +628888000006.

Halaman:
1 2
      
