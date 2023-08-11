Kenapa Harus Melakukan Posisi Brace saat Pesawat dalam Keadaan Darurat? Ternyata Ini Alasannya

Melakukan posisi brace saat pesawat dalam keadaan darurat. (Foto:Visualphotos)

TERNYATA ada alasan mengapa penumpang diminta untuk melakukan posisi brace saat pesawat dalam keadaan darurat. Pasalnya, hal ini bisa meminimalkan risiko dalam kecelakaan pesawat.

Posisi brace sendiri adalah posisi di mana penumpang harus menekuk punggung dan memposisikan tangan, serta kepala menempel pada sandaran kursi di depan.

Nick Eades, pilot paling berpengalaman di dunia yang menerbangkan pesawat Boeing 747 memberi tahu alasan sebenarnya pentingnya posisi brace.

"Apa yang Anda harus lakukan adalah meminimalisir leher patah akibat dampak kecelakaan tersebut," kata Nick Eades.

"Anda dapat membuat tubuh ke posisi yang paling sedikit mengalami kerusakan. Anda mencoba menghindari gerakan kepala yang tiba-tiba, yang dapat mengakibatkan cedera serius," ujarnya.

Ya hal ini seperti yang digambarkan dalam film Tom Hanks, kala itu pramugari berteriak 'siapkan!' beberapa kali saat pesawat turun, mengimbau penumpang untuk membungkuk di kursi dan meletakkan tangan di atas kepala.