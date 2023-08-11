Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Harus Melakukan Posisi Brace saat Pesawat dalam Keadaan Darurat? Ternyata Ini Alasannya

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:06 WIB
Kenapa Harus Melakukan Posisi Brace saat Pesawat dalam Keadaan Darurat? Ternyata Ini Alasannya
Melakukan posisi brace saat pesawat dalam keadaan darurat. (Foto:Visualphotos)
A
A
A

TERNYATA ada alasan mengapa penumpang diminta untuk melakukan posisi brace saat pesawat dalam keadaan darurat. Pasalnya, hal ini bisa meminimalkan risiko dalam kecelakaan pesawat.

Posisi brace sendiri adalah posisi di mana penumpang harus menekuk punggung dan memposisikan tangan, serta kepala menempel pada sandaran kursi di depan.

Nick Eades, pilot paling berpengalaman di dunia yang menerbangkan pesawat Boeing 747 memberi tahu alasan sebenarnya pentingnya posisi brace.

"Apa yang Anda harus lakukan adalah meminimalisir leher patah akibat dampak kecelakaan tersebut," kata Nick Eades.

Pesawat

"Anda dapat membuat tubuh ke posisi yang paling sedikit mengalami kerusakan. Anda mencoba menghindari gerakan kepala yang tiba-tiba, yang dapat mengakibatkan cedera serius," ujarnya.

Ya hal ini seperti yang digambarkan dalam film Tom Hanks, kala itu pramugari berteriak 'siapkan!' beberapa kali saat pesawat turun, mengimbau penumpang untuk membungkuk di kursi dan meletakkan tangan di atas kepala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement