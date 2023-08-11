Mau Jadi Pramugari dan Pramugari Indonesia? Yuk Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya

MENJADI pramugari merupakan impian bagi banyak wanita. Tampil cantik elegan, bergaji lumayan, dan bekesempatan traveling ke berbagai destinasi adalah beberapa alasan orang ingin jadi pramugari.

Untuk jadi pramugari tentu saja harus melewati beberapa syarat dan seleksi, kemudian mengikuti pendidikan khusus awak kabin.

Nah, buat muda mudi yang mau jadi pramugari dan pramugara, sekarang ada kesempatan karena Lion Air Group kembali membuka peluang bagi muda mudi yang ingin mewujudkan impian mereka dengan mengikuti pendidikan gratis awak kabin di perusahaan maskapai penerbangan swasta nasional Indonesia ini. Pendaftaran gratis, tanpa dipungut biaya.

"Lion Air Group berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses seleksi, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulisnya.

Jika ada indikasi atau tindakan penipuan yang terkait proses seleksi penerimaan yang tidak transparan atau terbuka, dapat melaporkannya kepada tim rekrutmen Lion Air Group pada jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Laporan bisa disampaikan melalui alamat email [email protected] atau melalui nomor telepon 0811 1967 895.

Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada 11 dan 25 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB di Lion Air Tower, Jakarta Pusat.

Syarat-syarat untuk calon pramugari dan pramugara belum berpengalaman (Initial Flight Attendant):

1. Usia: laki-laki 18-30 tahun dan wanita 18-28 tahun.

2. Tinggi badan minimal: laki-laki 170 cm dan 158 cm untuk wanita, dengan berat badan proporsional.

3. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta telah divaksinasi minimal dosis 3 untuk Covid-19.

4. Tidak memiliki masalah buta warna penuh atau parsial.