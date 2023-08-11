Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Jadi Pramugari dan Pramugari Indonesia? Yuk Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:00 WIB
Mau Jadi Pramugari dan Pramugari Indonesia? Yuk Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya
Pramugari Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

MENJADI pramugari merupakan impian bagi banyak wanita. Tampil cantik elegan, bergaji lumayan, dan bekesempatan traveling ke berbagai destinasi adalah beberapa alasan orang ingin jadi pramugari.

Untuk jadi pramugari tentu saja harus melewati beberapa syarat dan seleksi, kemudian mengikuti pendidikan khusus awak kabin.

Nah, buat muda mudi yang mau jadi pramugari dan pramugara, sekarang ada kesempatan karena Lion Air Group kembali membuka peluang bagi muda mudi yang ingin mewujudkan impian mereka dengan mengikuti pendidikan gratis awak kabin di perusahaan maskapai penerbangan swasta nasional Indonesia ini. Pendaftaran gratis, tanpa dipungut biaya.

 BACA JUGA:

"Lion Air Group berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses seleksi, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulisnya.

Jika ada indikasi atau tindakan penipuan yang terkait proses seleksi penerimaan yang tidak transparan atau terbuka, dapat melaporkannya kepada tim rekrutmen Lion Air Group pada jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Laporan bisa disampaikan melalui alamat email [email protected] atau melalui nomor telepon 0811 1967 895.

 Ilustrasi

Pramugari Lion Air

Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada 11 dan 25 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB di Lion Air Tower, Jakarta Pusat.

Syarat-syarat untuk calon pramugari dan pramugara belum berpengalaman (Initial Flight Attendant):

 BACA JUGA:

1. Usia: laki-laki 18-30 tahun dan wanita 18-28 tahun.

2. Tinggi badan minimal: laki-laki 170 cm dan 158 cm untuk wanita, dengan berat badan proporsional.

3. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta telah divaksinasi minimal dosis 3 untuk Covid-19.

4. Tidak memiliki masalah buta warna penuh atau parsial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement