Menang ADWI 2022 Kategori Digital dan Kreatif, Modal Desa Budo untuk Bangkitkan Sektor Pariwisata dan UMKM

DESA Budo Kecamatan Wori, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, telah dinobatkan sebagai pemenang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 atau ADWI 2022, dalam kategori digital dan kreatif.

Hal ini langsung berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini cukup berkembang pesat di Desa Budo.

Saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Fiki Singa (54) sebagai Ketua Pokdarwis Desa Budo mengatakan, dinobatkan Desa Budo sebagai pemenang ADWI 2022 lalu, sebagai sebuah anugerah bagi mereka.

Terutama di bidang UMKM seperti kuliner hingga cinderamata kalung, tas, topi yang terbuat dari kerajinan ginto pun sangat berkembang pesat.

Sektor Pariwisata dan UMKM Desa Budo meningkat usai menang ADWI 2022. (Foto: Kopong)

"Awalnya semacam mimpi, kami tidak pernah berharap desa ini bisa masuk 50 besar ADWI kategori konten kreatif. Sesuatu luar biasa, dampaknya ke UMKM dengan ditetapkan sebagai juara ADWI 2022, otomatis banyak pengunjung yang datang dan dampaknya ke UMKM,"ujar Fiki Singa saat ditemui di Desa Budo, Minahasa Utara, Kamis (10/8/2023) kemarin.

Fiki menyebut, hasil produk-produk UMKM - UMKM sangat beragam, mulai dari pisang goreng hingga cindramata terbuat dari kerajinan ginto. Tentunya sangat diburu oleh wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) ketika berkunjung ke Desa Budo.

"Jualan macam-macam gorengan pisang itu sangat laris di cari oleh tamu-tamu yang ada dan untuk tingkat kunjungan sampai saat ini lumayan bagus," tutur Fiki.

"Kunjungan disini dari jam 16.00 WIB sampe 22.00 WIB malam, karena yang dicari pengunjung ialah sunset dan kalau malam lampu-lampu bagus kalau dicari," katanya.